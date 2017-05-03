Названа цена продажи самого высокого небоскреба в Лондоне

Лондон, , 09:37 — REGNUM Самый высокий небоскреб Leadenhall Building в Лондоне продан за 1,1 млрд фунтов стерлингов китайскому холдингу CC Land. Об этом сообщила в среду, 3 мая, газета China Daily.

«Китайская компания, занимающаяся недвижимостью, заявила, что она заплатила 1,135 млрд фунтов стерлингов ($1,462 млрд) для покупки самого высокого небоскреба в Лондоне, — говорится в сообщении. — Это стало крупнейшей инвестицией Китая в рынок недвижимости Соединенного Королевства».

Отмечается, что небоскреб Leadenhall Building, выставленный на продажу в связи с просроченным долгом его владельца, имеет более 46 этажей и достигает 225 метров в высоту.

Годовой доход от аренды здания под офисы составляет приблизительно 40,2 млн фунтов стерлингов ($51,9 млн).