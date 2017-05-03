В Севастополе исправляют ошибки дорожной разметки

Севастополь, , 09:36 — REGNUM В Севастополе до 15 мая обещают закончить нанесение дорожной разметки на городских и загородных дорогах, с исправлением ошибок прежней разметки. Руководитель госпредприятия ГБУ «Севавтодор» Виталий Узлов признал, что до 2017 года вся дорожная разметка в городе наносилась неправильно, что негативно влияет на безопасность дорожного движения. Об этом он заявил в докладе на совещании в правительстве 2 мая, передает корреспондент ИА REGNUM.

«До 2107 года вся разметка наносилась «по понятиям», зачастую основываясь на спутниковые снимки Гугл и Яндекс. Что в корне является не правильным и оказывает негативное влияние на безопасность дорожного движения», — сказал он.

В качестве примера он привел факты нанесения на некоторых улицах сплошной полосы вместо пунктирных линий, исключались «левые повороты».

По его словам, начиная с ноября 2016 года, разработан проект организации дорожного движения по всем ГОСТам, проведен анализ расположения дорожных знаков и аварийности за последние два года. В каждом случае неверно нанесенной разметки происходит ее корректировка.

«По состоянию на 1 мая, мы фактически выполнили работы в городе на 170 км, дорог (79%), трассе на 25%. Мы планируем завершить все работы до 15 мая», — сказал Узлов.

Врио губернатора Дмитрий Овсяников усомнился в достоверности приведенных цифр.

«Я абсолютно не верю докладу, если ездить по городу, то можно увидеть песок вдоль обочин. Поэтому попрошу все общественные организации в течение двух дней дать оценку с указанием адресов где работы по разметке не выполнены», — сказал глава города.