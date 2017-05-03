«Рубль возобновит рост»

Москва, , 09:24 — REGNUM Российская валюта провела 2 мая в рамках узких диапазонов. Но стоит признать, что валюта чувствует себя гораздо слабее, чем еще неделю назад, считает старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева.

«Вероятно, здесь сыграли роль сразу несколько факторов. Во-первых, восстановление спроса на доллар США в преддверии заседания ФРС, от которого ждут агрессивной риторики. Во-вторых, снижение ставки Банком России сразу на 50 б.п., что по истечении времени все же начинает отпугивать спекулянтов carry trade», — пояснила Афанасьева.

Тем не менее, по ее мнению, «у рубля все шансы возобновить рост уже 3 мая. Причем на истории с нефтью. Отчет от Американского института нефти (API) показал сокращение коммерческих запасов на 4,15 млн баррелей».

«Если и сегодня Минэнерго подтвердит подобную динамику, это может подтолкнуть Brent к росту в район 52,00 долл./баррель. Все это способно вернуть USD/RUB в район 56,50», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, на 3 мая Банк России понизил официальный курс доллара США и повысил курс евро. Доллар подешевел к рублю на 3,2 копейки и составил 56,9518 рубля. Евро вырос к рублю на 10,75 копейки и составил 62,1515 рубля. Стоимость бивалютной корзины увеличилась на 3,08 копейки — до 59,2917 рубля.