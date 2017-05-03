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Китайская корпорация приобрела самое высокое здание Лондона

Экономика

Стоимость сделки составила около $1,5 млрд

The Leadenhall Building. Лондон
Laurie Nevay
The Leadenhall Building. Лондон

Лондон, 3 мая 2017, 09:23 — REGNUM  Самый высокий небоскреб Лондона Leadenhall Building был продан с молотка китайской корпорации CC Land. Самое высокое здание, расположенное в столице Великобритании, было выставлено на продажу из-за финансовых трудностей предыдущего владельца — компании British Land and Canada's Oxford Properties.

Стоимость сделки составила 1,1 млрд фунтов (около $1,5 млрд). В 48-этажном здании, которое жители Лондона называют «сырной теркой» из-за характерной формы фасадов, располагаются многочисленные офисы целого ряда международных компаний.

Ожидается, что доходы CC Land от сдачи коммерческих помещений в Leadenhall Building могут составлять более 40 млн фунтов, пишет «Чжунго синьвэнь».

Строительство Leadenhall Building началось в 2011 году. Проект был разработан архитектурным бюро Rogers Stirk Harbour + Partners. Небоскреб был передан заказчику в июле 2014 года. Общая площадь здания составляет более 84 тыс. кв. метров.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, китайский банк Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) приобрел у английского финансового конгломерата Barclays Plc самое большое в Европе хранилище драгоценных металлов. Стоимость сделки не разглашается.

Читайте ранее в этом сюжете: Китайский банк ICBC приобрел самое большое хранилище золота в Европе

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