Семь субъектов РФ получат 2,7 млрд рублей на строительство дорог

Москва, , 08:57 — REGNUM Распоряжением правительства РФ в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» Росавтодору из резервного фонда направляются средства в размере 2 млрд 764,8 млн рублей, сообщается на сайте правительства РФ.

Средства выделяются для предоставления в 2017 году межбюджетных трансфертов семи субъектам РФ на финансирование дорожной деятельности.

Межбюджетные трансферты предназначены для ввода в эксплуатацию и реконструкции мостовых переходов в Ростове-на-Дону, Кызыле (Республика Тува), Костроме, Ярославле, обеспечения дорожной деятельности в Республике Бурятия, Калининградской и Рязанской областях.

Принятое решение будет способствовать развитию сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения.

Документ рассмотрен и одобрен на заседании правительства РФ 27 апреля 2017 года.

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Как сообщает ИА REGNUM, правительства РФ периодически выделяет средства на развитие автомобильных дорог. Так, в январе 2017 годы на реализацию приоритетного проекта «Безопасные дороги» 34 субъекта РФ получили поддержку в объёме 30 млрд рублей.

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