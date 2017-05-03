Киев получит от Всемирного банка $150 млн на кредиты для бизнеса

Киев, , 08:56 — REGNUM Кредит Всемирного банка (ВБ) в $150 млн выделен Украине на поддержку экспортно-ориентированного малого и среднего бизнеса, сообщает пресс-служба Группы ВБ.

По словам директора Всемирного банка по Украине, Молдавии и Белоруссии Сату Каконена, Киев может производить высококачественную конкурентоспособную продукцию, однако продолжают сохраняться серьезные препятствия для экспорта.

В частности, у малых и средних предприятий затруднен доступ к кредитным средствам. Кредит Всемирного банка через Укрэксимбанк будет предоставлен банкам-участникам. Средства поступят на проекты в областях водоснабжения, отопления, энергетики, строительства дорог, соцзащиты и здравоохранения.

«Доступ к долгосрочному финансированию для предприятий малого и среднего бизнеса поможет стране увеличить экспорт и будет способствовать оживлению экономического роста в Украине», — сказал Каконен.

Ранее рассмотрение вопроса о выделении кредита был перенесен с 31 марта на 2 мая. Также на неопределенный срок было перенесено предоставление Украине транша в 1 млрд от Международного валютного фонда (МВФ).

Согласно программе финансовой помощи МВФ, Киев должен был получить за четыре года $17,5 млрд, из них уже получено три транша на $7,7 млрд, последний из них — в сентябре 2016 года. В 2017 году Украина рассчитывает получить еще около $5,4 млрд долларов.

В феврале 2017 года эксперты брюссельского Центра европейских политических исследований, финансируемого ЕС, в своём новом докладе призвали Евросоюз прекратить финансировать руководство Украины.

В исследовании аналитиков указывалось, что за три года после «майдана» Киев так и не выполнил свои обещания относительно борьбы с коррупцией в судебной системе, наведения порядка в области финансирования политических партий и децентрализации государственного управления.

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