На поддержку ряда отраслей промышленности РФ направят 80,3 млрд рублей

Москва, , 08:32 — REGNUM Распоряжением правительства РФ Минпромторгу предоставляются субсидии на поддержку отдельных отраслей промышленности в размере 80,3 млрд рублей, сообщается на сайте правительства РФ.

реализацию мероприятий, предусмотренных перечнем мероприятий, направленных на обеспечение стабильного социально-экономического развития Российской Федерации в 2017 году:

Бюджетные ассигнования направляются на реализацию мероприятий, предусмотренных перечнем мероприятий, направленных на обеспечение стабильного социально-экономического развития РФ в 2017 году:

— 7,4 млрд рублей на предоставление субсидий российским организациям автомобилестроения;

— 17,5 млрд рублей на предоставление субсидий российским организациям на компенсацию части затрат в связи с производством колёсных транспортных средств;

— 10 млрд рублей на предоставление субсидий российским кредитным организациям на возмещение выпадающих доходов по кредитам, выданным российскими кредитными организациями в 2015—2017 годах физическим лицам на приобретение автомобилей;

— 10 млрд рублей на предоставление субсидий на возмещение потерь в доходах российских лизинговых организаций;

— 3 млрд рублей на предоставление субсидий производителям техники, использующей природный газ в качестве моторного топлива;

— 0,9 млрд рублей на предоставление субсидий производителям городского наземного электрического транспорта;

— 5 млрд рублей на предоставление субсидий организациям, оказывающим услуги, связанные с железнодорожным подвижным составом;

— 0,4 млрд рублей на предоставление субсидий из федерального бюджета организациям, оказывающим услуги, связанные с железнодорожным подвижным составом, на возмещение части затрат, связанных с приобретением промышленного тягового подвижного состава и вагонов — дизель-генераторов, в 2017 году;

— 1 млрд рублей на предоставление субсидий производителям машин и оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности;

— 2,5 млрд рублей на предоставление субсидий на возмещение потерь в доходах российских лизинговых организаций при предоставлении лизингополучателю скидки по уплате авансового платежа по договорам лизинга строительно-дорожной и (или) коммунальной техники, заключённым в 2017 году;

— 17,4 млрд рублей на предоставление из федерального бюджета субсидий федеральному государственному автономному учреждению «Российский фонд технологического развития» на внедрение наилучших доступных технологий и (или) импортозамещение;

— 0,5 млрд рублей на предоставление субсидий российским организациям на компенсацию потерь в доходах, возникших в результате производства камвольных и поливискозных тканей, предназначенных для изготовления школьной формы в начальных классах;

— 0,7 млрд рублей на предоставление субсидии организациям промышленности для возмещения части затрат, понесённых в 2015—2017 годах на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и госкорпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк);

— 1 млрд рублей на предоставление субсидий на финансирование расходов лизинговых организаций на обеспечение лёгкой промышленности оборудованием на основе финансового лизинга;

— 3 млрд рублей на предоставление субсидий российским организациям на компенсацию части затрат на производство и реализацию пилотных партий средств производства потребителям.

Документ рассмотрен и одобрен на заседании правительства РФ 27 апреля 2017 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце апреля 2017 года в ходе заседания правительства заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что на поддержку российской промышленности в 2017 году будет выделено более 80 млрд рублей. По его словам, государственная поддержка призвана стимулировать дальнейший рост в этом секторе экономики.