‍Росавтодор получил 2,76 млрд рублей для дорог и мостов в семи регионах

Москва, , 08:30 — REGNUM Межбюджетные трансферы в поддержку дорожного хозяйства выделены российским правительством из резервного фонда. Как сообщили 3 мая в правительстве, объем выделенных средств составил 2,7 миллиардов рублей.

Соответствующее распоряжение подписано 28 апреля 2017 года. Деньги выделяются в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги».

«Росавтодору из резервного фонда Правительства направляются средства в размере 2764,8 млн рублей для предоставления в 2017 году межбюджетных трансфертов семи субъектам Федерации на финансирование дорожной деятельности», — сообщили в правительстве.

Отмечается, что назначение выделенных межбюджетных трансфертов — ввод в эксплуатацию и реконструкция мостовых переходов в Кызыле, Ярославле, Ростове-на-Дону, Костроме, обеспечение дорожной деятельности в Бурятии, Калининградской и Рязанской областях.

«Принятое решение будет способствовать развитию сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения», — отметили в правительстве.

Напомним, на заседании правительства 27 апреля 2017 года документ был рассмотрен и одобрен.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по результатам проверки, проведенной Счетной палатой России, 62% автодорог регионального значения не соответствуют нормативным требованиям.

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27 апреля премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что на строительство и ремонт дорог в семи регионах будет выделено 2,5 млрд рублей.

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