В Челябинской области выставлены на торги месторождения песка и кварцитов

Челябинск, , 08:26 — REGNUM Четыре аукциона на предоставление права пользования участками недр местного значения объявлены в Челябинской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального Минимущества.

Анонсирован поиск инвесторов на разработку недр в регионе. Сформированы четыре аукциона. По первому аукциону предлагается рассмотреть выявленное в 2016 году и состоящее из трех участков Западно-Варненское месторождение песка, с запасами в 16,6 миллионов кубических метров. Торги начнутся с цены в 1,7 млн рублей.

Второй аукцион состоится по участку Межозерный в Верхнеуральском районе. Его ресурсный потенциал равен 10,2 миллионов кубических метров, стартовая цена — 138,8 тыс. рублей. На третий аукцион представлен участок Урлядинский в том же Верхнеуральском районе для добычи кварцитов. Потенциал участка — 26,6 миллионов кубических метров. Первоначальная цена, выставленного на торги лота — 168 тыс. рублей. Четвертый аукцион должен состояться за участок магматических и метаморфических пород Метелево в Аргаяшском районе. Ресурсный потенциал участка — 9 миллионов кубических метров, стартовый размер платежа за пользование недрами составляет 1,3 млн рублей.

Напомним, 4 апреля челябинским минимущества были выставлены пять участков недр местного значения. Заявлено о торгах на месторождения кирпичных глин, строительного и облицовочного камня. Срок аренды участков — 25 лет. Министерство имущества и природных ресурсов Челябинской области рассчитывает выручить от сделки по этим аукционам не менее 42 млн рублей.

Отметим, в регионе зачастую ведется нелегальная добыча полезных ископаемых. Нарушения недропользования были зафиксированы в районе городов Карабаш, Миасс, в Карталинском районе и других территориях. В 2013 году региональные власти обследовали порядка 60 недр местного значения. Были выявлены нарушения, виновные привлекались к административной ответственности.

По данным правительства Челябинской области в 2013 году была приостановлена деятельность 128 лицензий организаций, ведущих разработку недр, прекращено досрочно — 84. В 2014 году Минимущество Челябинской области выявило 80 нарушений законодательства о недрах, 26 лицензий приостановлено, 30 прекращено досрочно. Больше всего в регионе выявляется нелегальной добычи строительного песка, песчано-гравийной смеси и скального грунта.

Неучтенная деятельность, по заявлениям властей, наносит ущерб бюджету. К контролю за деятельностью в сфере недропользования привлекаются органы местного самоуправления. Также отмечается, что отсутствие организации геологического контроля на территориях приводит к нелегальным разработкам полезных ископаемых, при этом участки недр не рекультивируются, что создает угрозу жизни и здоровью граждан. В заброшенных карьерах и котлованах появляются стихийные свалки, что сказывается на экологии.

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