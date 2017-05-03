«Нефти непросто»

Москва, , 08:20 — REGNUM Торги по нефти 2 мая завершились в небольшом минусе. По итогам дня цена на нефть сорта Brent снизилась на 0,91%, до $50,92. Негативное влияние на цены оказали рост добычи в Ливии и США, а также неопределённость с пролонгацией соглашения ОПЕК об ограничении добычи, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

На американской сессии цена восстановилась на 1,6%, до $50,92, после публикации отчета Американского Института Нефти (API). Согласно последним данным API, запасы сырой нефти в США за прошлую неделю на 4,2 млн баррелей. запасы бензина сократились на 1,930 млн. баррелей.

Сегодня, 3 мая, Brent стоит $50,96 за баррель (+0,07%). Под отчет Минэнерго США котировки могут вернуться к уровню $51,50. Если официальные данные совпадут с данными API, то рост котировок может ускориться до $52.