«Рубль спокоен»

Москва, , 08:16 — REGNUM Торги на внутреннем валютном рынке 2 мая открылись незначительным ростом по доллару и евро. Они проходили в спокойном режиме, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов. До американской сессии рублёвые пары торговались в боковом тренде. Курс доллара консолидировался на уровне 57 руб., курс евро — на 62,17 руб.

В ходе американской сессии курс рубля снизился на фоне дешевеющей нефти. Он подешевел к доллару до 57,15 руб., к евро — до 62,46 руб. Цена на нефть сорта Brent снизилась на 3,8%, до $50,13.

Сегодня, 3 мая, вечером выйдет отчёт по запасам нефти от Минэнерго США. Потом внимание трейдеров переключится на итоги заседания FOMC. От ФРС США не ожидают повышения ставки, поэтому её сохранение на уровне 0,75% никак не отразится на рублёвых парах.

В первой половине дня рубль получит поддержку от Минфина РФ. Ведомство планирует разместить облигации федерального займа (ОФЗ) двух серий на общую сумму 45 млрд рублей.

Исходя из выше указанных событий, по паре доллар/рубль имеется две цели — 56,85 и 56,60 руб. Цена их достигнет, если котировки на Brent останутся выше $50 за баррель. Если нисходящий тренд по нефти усилится, то можно ожидать ралли по доллару до 57,60 руб.