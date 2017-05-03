В Китае назвали дату первого полета пассажирского C919

Шанхай, Китай, , 08:11 — REGNUM В Китае 5 мая состоится первый тестовый полет пассажирского самолета китайского производства C919, сообщает Китайская корпорация коммерческой авиации (COMAC).

Дата первого полета может быть перенесена, если испытаниям помешают погодные условия. Полет должен состояться в аэропорту Пудун (Шанхай).

Перед первым полетом разработчики провели серию финальных тестов — в общей сложности машина прошла 118 проверок. В частности, были проведены испытания по рулению на взлетно-посадочной полосе на разных скоростях.

Реактивный узкофюзеляжный пассажирский самолет C919 начали разрабатывать в 2008 году, в 2015 году первый лайнер сошел с конвейера. Самолет может выпускаться в нескольких модификациях с разным количеством посадочных мест (от 150 до 174).

Средняя дальность полета C919 составит около 4 тыс. километров. Ожидается, что он превзойдет по экономичности аналоги — Boeing 737 и A320.

Разработчики уже заявили о 570 заказах на машину.