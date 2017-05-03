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Доходы Apple выросли на 4,8%

Экономика

Во втором квартале финансового года, который закончился для Apple 1 апреля 2017 года, компания зафиксировала рост доходов и падение продаж iPhone

Вашингтон, 3 мая 2017, 06:45 — REGNUM  Американская компания Apple зафиксировала рост прибыли на 4,8%, несмотря на падение продаж iPhone, сообщает Der Spiegel.

Отчет компании за второй квартал финансового года, который закончился для Apple 1 апреля 2017 года, был опубликован 2 мая.

Всего было продано 50,8 млн устройств iPhone, это на 430 тыс. меньше, чем за аналогичный период прошлого финансового года.

Эксперты отмечают, что это может быть связано с ожиданием покупателей юбилейной десятой версии iPhone.

Однако, несмотря на это, доходы компании возросли на 4,8% и составили $ 52,9 млрд вместо $ 50,56 млрд за прошлогодний период.

Поэтому компания увеличила выплаты акционерам на $ 50 млрд, но инвесторы не оценили данное решение, так как цена на акции компании по итогам торгов 2 мая опустилась на 1,9%.

Одна из крупнейших в мире корпораций Apple производит смартфоны, планшеты, ноутбуки и другую высокотехнологичную продукцию. Ее доход на 2016 год составил $ 215 млрд.

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