Доходы Apple выросли на 4,8%

Вашингтон, , 06:45 — REGNUM Американская компания Apple зафиксировала рост прибыли на 4,8%, несмотря на падение продаж iPhone, сообщает Der Spiegel.

Отчет компании за второй квартал финансового года, который закончился для Apple 1 апреля 2017 года, был опубликован 2 мая.

Всего было продано 50,8 млн устройств iPhone, это на 430 тыс. меньше, чем за аналогичный период прошлого финансового года.

Эксперты отмечают, что это может быть связано с ожиданием покупателей юбилейной десятой версии iPhone.

Однако, несмотря на это, доходы компании возросли на 4,8% и составили $ 52,9 млрд вместо $ 50,56 млрд за прошлогодний период.

Поэтому компания увеличила выплаты акционерам на $ 50 млрд, но инвесторы не оценили данное решение, так как цена на акции компании по итогам торгов 2 мая опустилась на 1,9%.

Одна из крупнейших в мире корпораций Apple производит смартфоны, планшеты, ноутбуки и другую высокотехнологичную продукцию. Ее доход на 2016 год составил $ 215 млрд.