В Алтайском крае намерены отремонтировать 112 километров трасс

Барнаул, , 06:31 — REGNUM Управление федеральных автомобильных дорог «Алтай» детализировало планы дорожных работ в предстоящем сезоне. Всего за 2017 год в Алтайском крае отремонтируют 112 километров трасс. Причем, самым масштабным станет проект капремонта федеральной автодороги Р-256 «Чуйский тракт» за Бийском.

«В прошлом году ввели в эксплуатацию первые пять километров, в этом планируют ввести еще 10 (участок с 358 по 368 километр). На этом отрезке четырехполосной дороги предусмотрено устройство разделительной полосы — двустороннее металлическое барьерное ограждение с полосой безопасности с каждой стороны полностью исключит вероятность лобовых столкновений. На Чуйском тракте идет капитальный ремонт в Зональном районе на участке с 324 по 332 километр. Еще на нескольких участках трассы в Первомайском (183 — 186 километр) и Косихинском (243 — 249 километр) районах идет ремонт. Работы начались на двух транспортных развязках на Новоалтайск», — пояснил руководитель Управления федеральных автомобильных дорог «Алтай» Ярослав Долинский.

Говоря о технологии ремонтных работ, он подчеркнул, что сокращать расходы без потери качества специалистам помогают ресайклинг и новачип.

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Что касается федеральной автодороги А-322 «Барнаул — Рубцовск — граница с Республикой Казахстан», то там, помимо ремонта на четырех участках общей протяженностью 54 километра, выполнят еще устройство шероховатой поверхностной обработки (на трех участках), что позволит повысить транспортно-эксплуатационные характеристики дороги при минимальных затратах.

В целях повышения безопасности дорожного движения в Алтайском крае разработана программа мероприятий, включающая установку комплексов автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД. Также предусмотрено устройство шумовых полос и другие дополнительные мероприятия по визуализации опасных мест и регламентированию режимов движения.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2017 году на обслуживание сети автомобильных дорог в Алтайском крае (федеральных, региональных и муниципальных) будет направлено 12,4 млрд. рублей. Это несколько больше той суммы, которую регион предусматривал на эти цели в 2016 году. По словам первого заместителя главы правительства Алтайского края Сергея Локтева, в план на 2017 год включено 628 км автодорог, в том числе 500 км дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, 990 погонных метров искусственных сооружений.

Напомним, в 2016 году аварийность на федеральных трассах Алтайском крае снизилась на 19%.

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