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Юань впервые за пять рабочих дней пошел вверх, прибавив 64 базисных пункта

Экономика

Курс на 3 мая составил 6,8892 юаня за доллар США

Пекин, 3 мая 2017, 06:21 — REGNUM  Власти КНР остановили пятидневное падение курса юаня по отношению к доллару США, стало известно по сводкам курсов валют информационного агентства «Синьхуа» на состояние 3 мая.

Юань впервые за пять рабочих дней показал укрепление, прибавив 64 базисных пункта по отношению к американскому доллару. В связи с этим, курс национальной валюты Китая составил 6,8892 юаня за доллар США.

За предшествующие дни юань постепенно просел на 318 базисных пунктов. Сегодняшним подъемом юань «отыграл» позиции, которые он потерял 28 апреля и 2 мая. Напомним, что за эти два дня падение составило 60 базисных пунктов.

Отметим, что власти Поднебесной объясняют колебание курса юаня структурной финансовой реформой, которая проводится еще с 2015 года и призвана в том числе усовершенствовать методику расчета курса национальной волюты страны. Тем не менее, некоторые западные аналитики убеждены, что действия Китая, связанные с понижением курса юаня, продиктованы желанием получить экспортные преимущества на мировых рынках.

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