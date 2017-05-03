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В Алтайском крае выявили 100 килограммов некачественных хлеба и круп

Экономика

Наличие генно-модифицированных организмов в продукции  алтайских производителей не установлено

Барнаул, 3 мая 2017, 05:48 — REGNUM  Роспотребнадзор в Алтайском крае обнародовал итоги контрольно-надзорных мероприятий, проведенных на предприятиях хлебопекарной промышленности в период с 2016 года по 1 квартал 2017 года. За это время на соответствие нормативам по санитарно-химическим и микробиологическим показателям было исследовано 329 проб хлебобулочных изделий и 465 проб мукомольно-крупяных. В итоге было забраковано и изъято из оборота 40 партий некачественных хлебобулочных и мукомольно-крупяных изделий объемом около 100 кг., сообщает официальный сайт ведомства.

Основными причинами забраковки стала реализация продукции с истекшим сроком годности, без маркировочных ярлыков с необходимой информацией, предусмотренной требованиями Технических регламентов. Вместе с тем, продукции, контаминированной химическими загрязнителями, выявлено не было. Также в продукции алтайских производителей не установлено наличия генно-модифицированных организмов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в феврале 2017 года школьников Нижнего Тагила (Свердловская область) намеревались накормить плесневым хлебом. «В ходе документарной проверки нашел подтверждение факт выдачи 28 января 2017 года учащимся в школьной столовой недоброкачественного хлеба с признаками плесени», — говорилось в официальном сообщении прокуратуры.

Читайте ранее в этом сюжете: На обед — плесневый хлеб: ЧП в свердловской школе

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