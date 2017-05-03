Индексы промышленного производства и строительства идут на спад на Камчатке

Петропавловск-Камчатский, , 05:34 — REGNUM В первом квартале 2017 года на Камчатке снизились показания в некоторых отраслях, но эксперты не склоны делать пессимистические прогнозы и напоминают о том, что в 2016 году был резкий подъем показателей, которые сейчас просто стабилизируются, передает корреспондент ИА REGNUM.

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По данным статистики, с начала года на Камчатке, в частности, чуть более чем на 2% снизился индекс промышленного производства, показатели в строительной отрасли упали примерно на 25%.

«Ничего страшного не происходит. Давайте вспомним события 2016 года. В развитие горно-добывающих производств были вложены инвестиции. В итоге, в 2016 рост промышленного производства был во многом связан с активной работой добывающих компаний, в частности горно-обогатительного комбината на месторождении Аметистовое и компании «Геотехнология» на месторождении Шануч. После выхода на полную мощность ГОКа «Аметистовый» по итогам 2016 года в крае добыто в полтора раза больше золота, почти втрое больше серебра. Это был своеобразный всплеск показателей промышленного производства», — отметила экономист Ольга Зубина.

Спад на два с небольшим процента — не показатель, отмечает эксперт.

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«После огромного скачка сейчас происходит стабилизация процесса. Поэтому никаких пессимистичных прогнозов», — добавила собеседник агентства.

Что касается строительной отрасли, то экономист напомнила, что в 2016 году в Петропавловске-Камчатском закончили строить новый микрорайон. Поэтому были большие показатели, а сейчас есть спад. Но вскоре и здесь ситуация может стабилизироваться, так как у региона есть планы по строительству новых домов.

Как сообщало ИА REGNUM, выполнение поручения премьер-министр Дмитрия Медведева о повышении МРОТ до уровня прожиточного минимума может привести к перераспределению средств бюджета на Камчатке.