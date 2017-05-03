Среда, 3 Мая 2017 года
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МЭР поддержало идею о рассекречивании части документов правительства

Экономика

Снять гриф «Для служебного пользования» предлагается с бумаг, не содержащих государственной тайны

Москва, 3 мая 2017, 05:23 — REGNUM  Министерство экономического развития России поддержало предложение бизнеса снять гриф «Для служебного пользования» с документов, не являющихся государственной тайной. Об этом 3 мая пишет газета «Известия» со ссылкой на представителя ведомства.

Отмечается, что в настоящее время грифом «ДСП» помечаются многие документы, касающиеся экономической повестки правительства, что исключает возможность их общественного обсуждения. Таким образом, участники рынка не могут влиять на содержание этих документов в процессе их подготовки.

В феврале 2017 года четыре бизнес-объединения — РСПП, «Деловая Россия», «Опора России» и Торгово-промышленная палата — направили премьер-министру Дмитрию Медведеву предложение ввести запрет на использование грифа «ДСП» для проектов нормативных правовых актов, не имеющих ограничений по допуску к гостайне.

«Минэкономразвития поддерживает данную инициативу. В настоящее время прорабатываются детали, связанные с возможностью закрепления такого правила», — сообщили в министерстве.

При этом представитель МЭР подчеркнул, что гриф «Для служебного пользования» не должен ставиться на документах, носящих массовый характер.

Отмечается, что пометка «ДСП» не попадает под федеральный закон о государственной тайне и используется только для внутриведомственного документооборота. Ею помечаются многие документы Минфина, Минэкономразвития, Минпромторга, касающиеся бюджетной, налоговой, промышленной политики и проектов развития, а также протоколы совещаний.

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