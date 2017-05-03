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Жена вице-губернатора Приморья заработала 37 млн рублей

Экономика

Заместители Владимира Миклушевского обнародовали свои доходы

Владивосток, 3 мая 2017, 05:12 — REGNUM  Десять вице-губернаторов Приморского края отчитались о доходах за 2016 год. По официальным данным, они заработали свыше 29,3 тыс. рублей, что в 10 раз больше достатка самого Владимира Миклушевского и на 8 млн меньше зарплаты одной из супруг заместителя губернатора — она задекларировала 37,6 млн рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Самым богатым вице-губернатором Приморья стал Павел Серебряков, курирующий в краевой администрации вопросы здравоохранения, социальной сферы, физкультуры и спорта. Он обнародовал доход в сумме 6,6 млн рублей, четыре квартиры, две иномарки (Toyota Lexus LX 570, Toyota Sequoia Cowboy), четыре мотоцикла и катер. Супруга Серебрякова отчиталась о 7,6 млн рублей.

Главный градостроитель Эдуард Портнов заработал 3,2 млн рублей. В долевой собственности у него находятся 18 объектов недвижимости, также он владеет четырьмя иномарками и тремя моторными лодками. Супруга заместителя Владимира Миклушевского отчиталась за 37,6 млн рублей, три земельных участка, три жилых дома, квартиру и две иномарки.

Первый вице-губернатор Приморского края Василий Усольцев задекларировал доход в сумме 3,1 млн рублей, жена — 1,5 млн рублей. Правая рука Владимира Миклушевского владеет квартирой, жилым домом, двумя земельными участками, иномаркой Audi A8L и двумя мотолодками.

Пришедший под конец 2016 года на пост врио вице-губернатора по вопросам правового обеспечения Геннадий Сыромятнов стал самым низкооплачиваемым среди своих коллег, он заработал 1,7 млн рублей. Тем не менее, в собственности у него числятся два земельных участка, жилой дом, квартира и иномарка.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Приморского края Владимир Миклушевский по итогам декларационной кампании 2016 года отчитался почти о 3 млн рублей, его супруга Ирина Миклушевская заработала чуть больше 450 тыс. рублей. В 2015 году губернаторская чета обнародовала доход свыше 10,6 млн рублей.

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