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Повышение МРОТ может отразиться на инвестиционных программах Камчатки

Экономика

Хотя экономисты пока не видят серьезных поводов для беспокойства

Петропавловск-Камчатский, 3 мая 2017, 04:58 — REGNUM  Выполнение поручения премьер-министр Дмитрия Медведева о повышении МРОТ до уровня прожиточного минимума может привести к перераспределению средств бюджета на Камчатке. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказала экономист Ольга Зубина.

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По ее словам, повысить МРОТ до уровня прожиточного минимума — довольно логичный шаг.

«Повысится покупательская способность, вырастут показатели торговли и в других отраслях, так как все взаимосвязано. Но есть категория бюджетников, на которых бюджету могут понадобиться дополнительные деньги. Как правило, это техперсонал. В этом случае может произойти перераспределение средств бюджета и, конечно, заберут деньги с других статей расходов. Может пострадать, например, инвестиционная программа», — сказала собеседник агентства.

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Эксперт при этом отметила, что на Камчатке активно исполняются майские указы президента и к моменту, когда МРОТ сравняется с прожиточным минимумом, в регионе может просто не остаться людей, которые получают зарплату меньше, или их будет небольшое количество.

Как сообщало ИА REGNUM, глава правительства России Дмитрий Медведев поручил подготовить проект федерального закона об увеличении МРОТ до прожиточного минимума работающего. На данный момент МРОТ составляет 7,5 тыс. рублей, с 1 июля 2017 года он должен вырасти до 7,8 тыс. рублей.

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