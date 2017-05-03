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СМИ: Всемирный банк одобрил выделение Украине займа в $150 млн

Экономика

Средства будут выделены Экспортно-импортному банку Украины под суверенные гарантии Киева

Вашингтон, 3 мая 2017, 03:17 — REGNUM  Совет директоров Всемирного банка на заседании 2 мая утвердил решение о предоставлении Украине нового займа в размере $150 млн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на осведомленные источники в организации.

Уточняется, что средства будут предоставлены Экспортно-импортному банку Украины под суверенные гарантии Киева.

Ранее в Укрэксимбанке сообщали, что целью данного проекта является расширение доступа к долгосрочному финансированию для «экспортно ориентированных малых и средних предприятий».

Как передавало ИА REGNUM, первоначально Всемирный банк планировал утвердить выделение займа Украине по упрощённой процедуре, без обсуждений, 31 марта. Однако высшее административное руководство банка приняло решение провести обсуждения в обычном порядке на заседании совета директоров 2 мая. Подробностей о причинах такого решения руководства Всемирного банка не озвучивало.

Отметим, что в феврале эксперты брюссельского Центра европейских политических исследований, финансируемого ЕС, в своём новом докладе призвали Евросоюз прекратить финансировать руководство Украины.

В исследовании аналитиков указывалось, что за три года после «майдана» Киев так и не выполнил свои обещания относительно борьбы с коррупцией в судебной системе, наведения порядка в области финансирования политических партий и децентрализации государственного управления.

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