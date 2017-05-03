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Ле Пен обещает вернуть национальную валюту во Франции в течение двух лет

Экономика

При этом общую со странами ЕС валюту следует сохранить для операций крупных компаний, считает кандидат в президенты Франции

Париж, 3 мая 2017, 02:28 — REGNUM  Лидер французской партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен намерена, в случае своей победы на президентских выборах, вернуть в обращение франк в течение двух лет. Об этом она заявила в интервью агентству Reuters.

По словам политика, она надеется на то, что «французский народ через два года будет иметь в своих карманах национальную валюту».

На днях в интервью Ду Parisien Ле Пен уже заявляла о намерении вернуть во Франции национальную валюту, а евро сохранить в качестве валюты для деятельности крупных международных компаний, занимающихся торговлей.

«Мы должны контролировать валюту и приспосабливать её к экономике, потому что сегодня единая валюта — это обуза», — заявила кандидата в президенты Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, во второй тур президентских выборов во Франции, который пройдёт 7 мая, вышли представители протестного и правого французского электората — Марин Ле Пен и «соглашательского» с предыдущим евробюрократическим курсом — Эммануэль Макрон.

Отметим, что опрос, проведённый компанией Ifop для газеты Journal du dimanche, результаты которого были опубликованы 30 апреля, показал, что 42% французов считают, что ни Макрон, ни Ле Пен не смогут объединить страну.

Читайте подробнее: Соцопрос: Ни Макрон, ни Ле Пен не смогут объединить французов

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