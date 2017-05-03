В КНР ежегодно будет отмечаться «День китайских брендов»

Пекин, , 01:08 — REGNUM Госсовет КНР одобрил ежегодное проведение «Дня китайских брендов» каждое 10 мая, начиная с 2017 кода, говорится в опубликованном 2 мая постановлении, передает агентство «Синьхуа».

Как сообщают власти, решение стало ответом на запрос главного китайского ведомства, занимающегося экономическим планированием — Государственного комитета по делам развития и реформы.

План по учреждению дня появился в инструкции по исчерпывающему использованию брендов при совершенствовании структуры спроса и предложения, выпущенной в 2016 году Госсоветом КНР.

«День китайских брендов» будет пропагандировать бренды, принадлежащие китайским компаниям, раскрывать историю их возникновения и повышать их узнаваемость, говорится в инструкции.

Напомним, что по данным исследования сингапурского агентства Canalys, по итогам первого квартала 2017 года китайские бренды продолжают закрепляться на рынке Индии, постепенно вытесняя корейские.

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