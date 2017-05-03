«Роснефть» требует с «Системы» 106,6 млрд рублей за обесценение «Башнефти»

Москва, , 00:23 — REGNUM Судебный иск «Роснефти» к АФК «Система» на сумму 106,6 млрд рублей вызван действиями, которые привели, к обесценению активов «Башнефти», сообщил журналистам пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.

По словам Леонтьева, АО «Система-инвест» и АФК «Система» в период владения компанией «Башнефть» совершили действия и манипуляции, уменьшившие стоимость активов «Башнефти».

Напомним, с 2005 по 2014 год компания «Башнефть» являлась частью АФК «Система», руководил которой Владимир Евтушенков. Затем, в октябре 2014 года, компания «Башнефть» вернулась в собственность государства. Тогда «Роснефть» купила 50,1% акций «Башнефти» за 329,7 млрд рублей. Затем «Роснефть» увеличила свою долю, взяв под контроль 57,7% уставного капитала компании «Башнефть».

Руководитель «Роснефти» Игорь Сечин после приобретения контрольного пакета акций «Башнефти» сообщил, что из компании за четыре млрд рублей была выкуплена представителями АФК «Система» часть активов, стоимость которых оценивалась не менее чем в восемь млрд рублей.

Тогда представитель АФК «Система» заявлял, что эти активы «Башнефти» приобретались ими по рыночной цене, заявленной независимым оценщиком.

Как сообщало ИА REGNUM, история с приватизацией «Башнефти» давно обросла целым рядом скандалов, самый громкий из которых — дело бывшего министра экономического развития Российской Федерации Алексея Улюкаева. Теперь уже экс-министр был задержан в ночь на 15 ноября минувшего года. Его взяли с поличным при получении взятки в размере $2 млн. В ходе следствия выяснилось, что экс-министр вымогал эти деньги у руководства «Роснефти» за положительную оценку, которая позволила «Роснефти» приобрести «Башнефть».

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