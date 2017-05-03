Среда, 3 Мая 2017 года
05:30:55 МСК

Ростов-на-Дону арендует элитный автопарк на 30,5 млн рублей

Экономика

23 автомобиля должны быть поданы в рабочие дни в течение 30 календарных дней с момента подписания договора

Ростов-на-Дону, 3 мая 2017, 04:32 — REGNUM  Электронный аукцион на поставку легковых автомобилей объявило хозяйственное управления Ростова-на-Дону. На эти цели будет потрачено 30,5 млн бюджетных рублей. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM 3 мая со ссылкой на техзадание, размещенное на сайте госзакупок.

В документации указаны детали. В частности, каким должен быть элитный автопарк. Так, например, на указанную сумму будут поставлены 23 автомобиля. Пять легковых седанов 2017 года выпуска должны быть обязательно черного цвета и экологического класса «Евро-5». Обращать внимание на переключение скоростей водитель не будет за счет коробки-автомата. Максимальная скорость, которую должны развивать автомобили, — не менее 207 км/час. Что касается расхода топлива, то машины должны быть экономичными.

Кроме всего прочего, иномарки должны быть оснащены аудиосистемой, системой Bluetooth, навигатором, беспроводным зарядным устройством. Сидения должны быть обиты кожей. В салоне должно быть комфортно, поэтому прописан двухзонный климат-контроль. На случай заморозков предусмотрен подогрев сидений. Ещё 13 легковых седанов должны быть ещё более экономичными по расходу топлива, но и развивать они будут чуть меньшую скорость.

И только лишь пять автомобилей из составленного списка должны быть белого цвета.

Стоит отметить, что 23 автомобиля должны быть поданы в рабочие дни с 9 до 16 часов в течение 30 календарных дней с момента подписания договора.

Ранее по теме: Избирком Ростовской области потратит на автоуслуги 6,7 млн рублей

Минтранс Ростовской области через АТП покупает иномарки за 15 млн рублей

Напомним, автопарк чиновников на Дону не раз становился предметом особого обсуждения. Число элитных иномарок, которое раньше закупало региональное правительство, еще в 2015 году возмутило представителей регионального отделения Общероссийского народного фронта. После общественного резонанса донской губернатор Василий Голубев автопарк правительства сократил на 30 единиц.

Но власти выход из ситуации нашли — стали не приобретать автомобили, а брать их в аренду. Позже закупки стали осуществлять через АТП, подведомственное Минтрансу Ростовской области.

Ранее по теме: Минтранс Ростовской области через АТП покупает иномарки за 15 млн рублей

Читайте ранее в этом сюжете: Почти 80 млн рублей потратят донские чиновники из бюджета на транспорт

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Антикризисные меры властей
Главное сегодня
NB!
03.05.17
Долгое умиротворение. Пока Баку затягивает переговоры по Карабаху
БакуАзербайджан Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
03.05.17
Памятный способ, или Как Калининград пытаются сделать немецким
КалининградРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
03.05.17
Русский нефтепромышленник-первопроходец
АрхангельскРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Экономика
NB!
03.05.17
Польские боевые отряды в Белоруссии
ВаршаваПольша Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
03.05.17
Самый русский из турецких городов
КарсТурция Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
03.05.17
Путин и Меркель ищут компромиссы? — «Мнение России остается определяющим»
МоскваРоссия Внешняя политика России Политика
NB!
03.05.17
«Почему в главной фашистской конторе такой беспорядок»?
БерлинГермания Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
03.05.17
Владимир Добрынин Brexit: пир европейских хищников
ЛондонВеликобритания Выход Великобритании из Евросоюза Политика
NB!
03.05.17
Антитеррор во Франции: аресты, оружие, выборы
ПарижФранция Антитеррор Политика
NB!
03.05.17
В США хотят заставить Россию разрешить экстремистские организации
ВашингтонСША Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
03.05.17
Латвия против России: назло кондуктору пойду пешком
РигаЛатвия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
03.05.17
The Daily Mail: «Меркель Путина не переубедила»
ЛондонВеликобритания Гражданская война на Украине Политика
NB!
03.05.17
Дмитрий БуяновЧто народ может противопоставить правящим элитам и их манипулированию
ФлоренцияИталия REGNUM: ничто не забыто Политика
NB!
03.05.17
Клинтон: Путин вмешивался в выборы в США, и поэтому я проиграла
ВашингтонСША Выборы в США Политика
NB!
02.05.17
Судьба Публичной библиотеки волнует петербуржцев больше, чем Исаакий
Санкт-ПетербургРоссия Передача Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге РПЦ Общество
NB!
02.05.17
Путин поговорил с Трампом по телефону
МоскваРоссия Российско-американские отношения Политика
NB!
02.05.17
«Башнефть» без Хамитова, митинговая активность: Башкирия за неделю
УфаРоссия Главное в регионах: обзоры событий и СМИ Общество
NB!
02.05.17
Российские актеры объяснили причины отказа от выступления в Крыму
СимферопольРоссия Воссоединение Крыма с Россией Культура
NB!
02.05.17
«Мадуро созывает Учредительное собрание с целью ликвидировать оппозицию»
КаракасВенесуэла Политический кризис в Венесуэле Политика
NB!
02.05.17
Дмитрий БуяновРоссия на пороге мятежа. Усвоим ли мы уроки истории?
МоскваРоссия Дела Алексея Навального Политика
NB!
02.05.17
Песков прокомментировал слова Меркель об антироссийских санкциях
СочиКраснодарский крайРоссия Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Политика
NB!
02.05.17
Жилой дом вместо спортшколы: дело о мошенничестве в мэрии Воронежа
ВоронежРоссия Коррупция Происшествия
ещё главное