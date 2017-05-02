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Четыре объекта «Красмаша» прошли технологическую модернизацию

Экономика

Красноярский машиностроительный завод — основной российский производитель баллистических ракет морского базирования «Синева» и «Лайнер», а также разгонных блоков ракет-носителей «Зенит» и «Протон»

Сотрудник «Красмаша»
Иллюстрация: Минобороны России
Сотрудник «Красмаша»

Красноярск, 2 мая 2017, 20:48 — REGNUM  На четырех объектах АО «Красноярский машиностроительный завод» завершилась технологическая модернизация производственных линий, сообщил на селекторном совещании министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

По словам главы российского военного ведомства, этот проект находится на постоянном контроле Министерства обороны РФ, который осуществлялся в круглосуточном режиме.

По мнению главы Минобороны, набранный темп реализации проекта позволит успешно завершить модернизацию существующих объектов и создание новых в намеченные сроки.

Сергей Шойгу отметил, что на данный момент налажено тесное взаимодействие «Красмаша», Национального центра управления обороной МО РФ и госкорпорации «Роскосмос».

Напомним, Красноярский машиностроительный завод — основной российский производитель баллистических ракет морского базирования «Синева» и «Лайнер», а также разгонных блоков ракет-носителей «Зенит» и «Протон».

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