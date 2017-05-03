Тимошенко против МВФ. Новая политическая битва

Киев, , 06:06 — REGNUM На Украине возникла интересная инициатива партии «Батькивщина», возглавляемой Юлией Тимошенко. Всеукраинский референдум, заявленный этой партией, примечателен тем, что идет вразрез с рекомендациями МВФ, которые такое противодействие вряд ли оставит без внимания. Ситуацию обсуждает Восточно-Европейская редакцияИА REGNUM.

Если кто-нибудь думает, что превращение Украины в «сельскохозяйственную сверхдержаву» произойдет в пользу украинцев, этот кто-то сильно ошибается. Как показывает экономическая статистика, у работающих на земле нет денег для ее выкупа, зато эти деньги есть у крупных транснациональных агрокорпораций. И с этой точки зрения инициатива Тимошенко имеет смысл для всех на Украине, кто не хочет в близком будущем, после принятия всех рекомендаций МВФ, оказаться чужим в своей собственной стране.

Вот только позволят ли развернуться этому референдуму, идущему вразрез с основной линией сегодняшнего политического вектора? И хотя в украинском правительстве отрицают диктат условий МВФ, история учит, что без требуемого выполнения условий долгосрочные отношения с МВФ для Киева станут невозможны.

Учтя все детали, можно уверенно сказать, кто окажется в выигрыше при продолжении текущего курса. В случае, если дело с референдумом не выгорит, Тимошенко все равно получит политические очки как борец за справедливость. Но может и дорого за это заплатить.

Подробности читайте в статье: Грядет колоссальная драка за украинскую землю! — обзор экономики

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