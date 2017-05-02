Мэрия Москвы опубликовала список пятиэтажек, запланированных под снос

Москва, , 19:28 — REGNUM Муниципалитет Москвы выставил на голосование о сносе список из 4,5 тысяч пятиэтажек, сообщает официальный сайт столичной мэрии.

Список зданий, предназначенных под снос, опубликован на официальном сайте мэрии Москвы. Пресс-служба мэрии Москвы уточняет, что в списке значатся 4566 домов, расположенных в 85 «старых» районах Москвы и еще шести поселениях на новых столичных территориях.

В опубликованный список не включены здания из 40 районов Москвы и 15 поселений на присоединенных к столице территориях.

На сайте мэрии подчеркивается, что в список не включались дома, находящиеся в удовлетворительном состоянии, а также здания, большое количество жильцов которых сомневаются в необходимости сноса или выступают против него.

«При этом жители таких пятиэтажек могут на общем собрании собственников квартир одобрить заявку на включение дома в проект программы реновации», — отмечено на сайте мэрии.

В голосовании по этому вопросу имеют право участвовать как собственники квартир, так и наниматели жилья. Дом будет сноситься, если снос одобрят две трети собственников или нанимателей жилплощади от общего числа квартир в доме.

Голосование по списку сносимых домов будет проходить с 15 мая по 15 июня 2017 года. Проголосовать можно будет через приложение «Активный гражданин» или в разделе «Мои документы».

Ранее глава муниципалитета Москвы Сергей Собянин заявил, что предварительный список домов, предназначенных под снос, будет подготовлен к 1 мая. По предварительным оценкам предполагается снос порядка восьми тысяч домов общей площадью 25 млн квадратных метров.

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