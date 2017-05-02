Вторник, 2 Мая 2017 года
20:25:58 МСК

Мэрия Москвы опубликовала список пятиэтажек, запланированных под снос

Экономика

На голосование жильцов выставлено 4566 домов из 85 районов столицы

Рабочие
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Рабочие

Москва, 2 мая 2017, 19:28 — REGNUM  Муниципалитет Москвы выставил на голосование о сносе список из 4,5 тысяч пятиэтажек, сообщает официальный сайт столичной мэрии.

Список зданий, предназначенных под снос, опубликован на официальном сайте мэрии Москвы. Пресс-служба мэрии Москвы уточняет, что в списке значатся 4566 домов, расположенных в 85 «старых» районах Москвы и еще шести поселениях на новых столичных территориях.

В опубликованный список не включены здания из 40 районов Москвы и 15 поселений на присоединенных к столице территориях.

На сайте мэрии подчеркивается, что в список не включались дома, находящиеся в удовлетворительном состоянии, а также здания, большое количество жильцов которых сомневаются в необходимости сноса или выступают против него.

«При этом жители таких пятиэтажек могут на общем собрании собственников квартир одобрить заявку на включение дома в проект программы реновации», — отмечено на сайте мэрии.

В голосовании по этому вопросу имеют право участвовать как собственники квартир, так и наниматели жилья. Дом будет сноситься, если снос одобрят две трети собственников или нанимателей жилплощади от общего числа квартир в доме.

Голосование по списку сносимых домов будет проходить с 15 мая по 15 июня 2017 года. Проголосовать можно будет через приложение «Активный гражданин» или в разделе «Мои документы».

Ранее глава муниципалитета Москвы Сергей Собянин заявил, что предварительный список домов, предназначенных под снос, будет подготовлен к 1 мая. По предварительным оценкам предполагается снос порядка восьми тысяч домов общей площадью 25 млн квадратных метров.

Читайте ранее в этом сюжете: Программу реновации готовили задолго до встречи с президентом?

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Расселение и снос пятиэтажек в Москве
Главное сегодня
NB!
02.05.17
Песков прокомментировал слова Меркель об антироссийских санкциях
СочиКраснодарский крайРоссия Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Политика
NB!
02.05.17
Жилой дом вместо спортшколы: дело о мошенничестве в мэрии Воронежа
ВоронежРоссия Коррупция Происшествия
NB!
02.05.17
Число отравившихся детей в лагере Удмуртии выросло до 66 человек
ИжевскРоссия Массовые пищевые отравления Происшествия
NB!
02.05.17
Мэрия Москвы опубликовала список пятиэтажек, запланированных под снос
МоскваРоссия Расселение и снос пятиэтажек в Москве Экономика
NB!
02.05.17
Молдавия: Нахождение войск РФ в Приднестровье признано «неконституционным»
КишинёвМолдавия Приднестровское урегулирование Политика
NB!
02.05.17
La Vanguardia: «Путин Меркель не уступит»
МадридИспания Минские соглашения — 2 Политика
NB!
02.05.17
Юрий СеливановОдесская Хатынь: забвение отменяется
МоскваРоссия Гражданская война на Украине Общество
NB!
02.05.17
Украина хочет конкурировать с российскими «Северными потоками»
КиевУкраина Северо-Европейский газопровод (Nord Stream) Политика
NB!
02.05.17
Минюст России отказался допросить Горбачёва
ВильнюсЛитва Политическая жизнь Литвы Политика
NB!
02.05.17
«Remember Odessa. Stop fascism»: в Москве вспоминали жертв Дома профсоюзов
МоскваРоссия Фоторепортажи ИА REGNUM Общество
NB!
02.05.17
Путин: Донбасс никто не отделял — Украина сама его отторгла
СочиКраснодарский крайРоссия Гражданская война на Украине Политика
NB!
02.05.17
За геев Чечни перед Путиным попросила Ангела Меркель
ГрозныйРоссия Сексуальные меньшинства и гомофобия Политика
NB!
02.05.17
В Воронежской области перезахоронят жертв «дороги на крови»
ВоронежРоссия Поиск останков погибших во время Великой Отечественной войны Общество
NB!
02.05.17
Мировое сообщество не имеет права забывать о трагедии в Одессе – Путин
СочиКраснодарский крайРоссия Гражданская война на Украине Политика
NB!
02.05.17
Военный Донбасс: Обстреляна школа в ДНР, ранены трое гражданских
КиевУкраина Война на Донбассе: главное Политика
NB!
02.05.17
Что будет с ценами на нефть после продления сделки ОПЕК по нефти?
ЛондонВеликобритания Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
02.05.17
«У леса не стало хозяина»: Очередная огненная трагедия в Сибири
ИркутскРоссия Лесные пожары-2017 Общество
NB!
02.05.17
За мандат Нарышкина на праймериз в Ленобласти поспорят 16 человек
КингисеппЛенинградская областьРоссия Выборы в Государственную думу РФ VII созыва Политика
NB!
02.05.17
Алёна Зеленина Порты: возить по Rail Baltica убыточно и бессмысленно
Санкт-ПетербургРоссия Морские порты России и транзит Экономика
NB!
02.05.17
Радио REGNUM: Аналитика. Главное за 2 мая
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
02.05.17
В Калининграде на продаже Родины зарабатывают по 1 млн рублей в месяц?
КалининградРоссия Миграция, гражданство, паспортизация Политика
NB!
02.05.17
Кто ответит за оторванную трубу канализации в Сочи?
СочиКраснодарский крайРоссия Развитие систем водоснабжения и водоотведения Общество
ещё главное