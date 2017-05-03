Среда, 3 Мая 2017 года
05:31:46 МСК

Русский нефтепромышленник-первопроходец

Экономика

Фёдор Прядунов сделал Архангельскую губернию в 1750 году лидером нефтедобычи в Российской Империи

Набережная Онеги в Каргополе — здесь будет установлен памятник Федору Прядунову
© Владимир Станулевич
Набережная Онеги в Каргополе — здесь будет установлен памятник Федору Прядунову

Архангельск, 3 мая 2017, 04:04 — REGNUM  Казалось бы, все свойства нефти как источника богатства человеку удалось оценить только в ХХ веке. А до того «черное золото» было известно просто как «земляное масло», сочившаяся из недр жидкость с неприятным запахом. Но это не совсем так. Удивительную историю, связанную со старинным открытием и освоением северной российской нефти рассказывает в своей статье архангельский краевед и публицист Владимир Станулевич, постоянный автор ИА REGNUM.

До того, как использовать нефть как топливо, человек нашел ей применение в медицине. Некоторые сорта нефти обладали чудесными ранозаживляющими свойствами, обеззараживали, обезболивали и успокаивали. Петр Великий, зная о таких свойствах нефти, повелел созданной Берг-коллегии искать нефтяные источники. После смерти Петра нефтяная тема заглохла, и вспомнили о ней только в 1740-е годы, после воцарения Елизаветы.

Рудознатец-старообрядец Федор Савельевич Прядунов, исполняя задачу, поставленную самим Ломоносовым, занялся отысканием полезных ископаемых Русского Севера. Искал он по большей части серебро, водил экспедиции, но несчастье одной из них, в которой погиб сын Прядунова, круто повернуло его судьбу. Оставив поиски, он взял под свое управление по указанию Архангельского начальства бывший медеплавильный завод. И уже по своей инициативе Федор Савельевич переоборудует его в нефтеперерабатывающий, с целью получения нефтяных лекарств.

Как сложилась дальше нелегкая судьба первого российского нефтяника, вы можете прочесть в статье: Первый нефтепромышленник России

Предлагаем вашему вниманию также и другие статьи Владимира Станулевича, посвященные прошлому и настоящему Русского Севера.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Аналитика ИА REGNUM короткой строкой
Главное сегодня
NB!
03.05.17
Долгое умиротворение. Пока Баку затягивает переговоры по Карабаху
БакуАзербайджан Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
03.05.17
Памятный способ, или Как Калининград пытаются сделать немецким
КалининградРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
03.05.17
Русский нефтепромышленник-первопроходец
АрхангельскРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Экономика
NB!
03.05.17
Польские боевые отряды в Белоруссии
ВаршаваПольша Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
03.05.17
Самый русский из турецких городов
КарсТурция Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
03.05.17
Путин и Меркель ищут компромиссы? — «Мнение России остается определяющим»
МоскваРоссия Внешняя политика России Политика
NB!
03.05.17
«Почему в главной фашистской конторе такой беспорядок»?
БерлинГермания Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
03.05.17
Владимир Добрынин Brexit: пир европейских хищников
ЛондонВеликобритания Выход Великобритании из Евросоюза Политика
NB!
03.05.17
Антитеррор во Франции: аресты, оружие, выборы
ПарижФранция Антитеррор Политика
NB!
03.05.17
В США хотят заставить Россию разрешить экстремистские организации
ВашингтонСША Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
03.05.17
Латвия против России: назло кондуктору пойду пешком
РигаЛатвия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
03.05.17
The Daily Mail: «Меркель Путина не переубедила»
ЛондонВеликобритания Гражданская война на Украине Политика
NB!
03.05.17
Дмитрий БуяновЧто народ может противопоставить правящим элитам и их манипулированию
ФлоренцияИталия REGNUM: ничто не забыто Политика
NB!
03.05.17
Клинтон: Путин вмешивался в выборы в США, и поэтому я проиграла
ВашингтонСША Выборы в США Политика
NB!
02.05.17
Судьба Публичной библиотеки волнует петербуржцев больше, чем Исаакий
Санкт-ПетербургРоссия Передача Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге РПЦ Общество
NB!
02.05.17
Путин поговорил с Трампом по телефону
МоскваРоссия Российско-американские отношения Политика
NB!
02.05.17
«Башнефть» без Хамитова, митинговая активность: Башкирия за неделю
УфаРоссия Главное в регионах: обзоры событий и СМИ Общество
NB!
02.05.17
Российские актеры объяснили причины отказа от выступления в Крыму
СимферопольРоссия Воссоединение Крыма с Россией Культура
NB!
02.05.17
«Мадуро созывает Учредительное собрание с целью ликвидировать оппозицию»
КаракасВенесуэла Политический кризис в Венесуэле Политика
NB!
02.05.17
Дмитрий БуяновРоссия на пороге мятежа. Усвоим ли мы уроки истории?
МоскваРоссия Дела Алексея Навального Политика
NB!
02.05.17
Песков прокомментировал слова Меркель об антироссийских санкциях
СочиКраснодарский крайРоссия Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Политика
NB!
02.05.17
Жилой дом вместо спортшколы: дело о мошенничестве в мэрии Воронежа
ВоронежРоссия Коррупция Происшествия
ещё главное