Русский нефтепромышленник-первопроходец

Архангельск, , 04:04 — REGNUM Казалось бы, все свойства нефти как источника богатства человеку удалось оценить только в ХХ веке. А до того «черное золото» было известно просто как «земляное масло», сочившаяся из недр жидкость с неприятным запахом. Но это не совсем так. Удивительную историю, связанную со старинным открытием и освоением северной российской нефти рассказывает в своей статье архангельский краевед и публицист Владимир Станулевич, постоянный автор ИА REGNUM.

До того, как использовать нефть как топливо, человек нашел ей применение в медицине. Некоторые сорта нефти обладали чудесными ранозаживляющими свойствами, обеззараживали, обезболивали и успокаивали. Петр Великий, зная о таких свойствах нефти, повелел созданной Берг-коллегии искать нефтяные источники. После смерти Петра нефтяная тема заглохла, и вспомнили о ней только в 1740-е годы, после воцарения Елизаветы.

Рудознатец-старообрядец Федор Савельевич Прядунов, исполняя задачу, поставленную самим Ломоносовым, занялся отысканием полезных ископаемых Русского Севера. Искал он по большей части серебро, водил экспедиции, но несчастье одной из них, в которой погиб сын Прядунова, круто повернуло его судьбу. Оставив поиски, он взял под свое управление по указанию Архангельского начальства бывший медеплавильный завод. И уже по своей инициативе Федор Савельевич переоборудует его в нефтеперерабатывающий, с целью получения нефтяных лекарств.

Как сложилась дальше нелегкая судьба первого российского нефтяника, вы можете прочесть в статье: Первый нефтепромышленник России

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