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Акционерный фонд правительства Казахстана: рост показателей

Экономика

Краткие результаты деятельности ФНБ «Самрук-Казына» по его консолидированной финансовой отчетности

Флаг Казахстана
Даниль Муллагалиев © ИА REGNUM
Флаг Казахстана

Астана, 3 мая 2017, 02:20 — REGNUM  Инвестиционный холдинг «Самрук-Казына» (основан в 2008 году), судя по опубликованному отчету за 2016 год, демонстрирует впечатляющий рост показателей. С подробной оценкой полученных результатов знакомит читателя статья обозревателя ИА REGNUM Марата Шибутова.

ФНБ «Самрук-Казына», являясь акционерным фондом правительства Республики Казахстан, служит благодарным объектом для изучения, позволяющим глубже понимать развитие экономических процессов Казахстана, их направление и риски.

Заявленная Фондом миссия — быть двигателем повышения национального благосостояния Республики Казахстан и модернизации национальной экономики делает его показатели также важнейшим источником информации, дающей возможность спрогнозировать как темпы роста общеказахского богатства, так и обновление управления этим достоянием в соответствие с самыми современными мировыми стандартами.

Подробности об анализе отчета ФНБ «Самрук-Казына» и значении выводов, которые можно из него сделать, читайте в статье: Итоги годовой работы самого крупного госхолдинга Казахстана: прибыль растет

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