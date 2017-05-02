Продажи Ford на индийском рынке увеличились на 52,69%

Нью-Дели, , 18:52 — REGNUM В апреле объем продаж компании Ford на индийском рынке увеличился на 52,69%, 2 мая сообщает The Economic Times.

В апреле в Индии было продано 25 тыс. 149 автомобилей Ford. За аналогичный период прошлого 2016 года компания продала 16 тыс. 470 транспортных средств.

Читайте также: Самым продаваемым спорткаром в 2016 году стал Ford Mustang

Напомним, в прошлом месяце уровень продаж компании Ford на внутреннем рынке увеличился на 16,64%, было продано 7 тыс. 618 автомобилей. В апреле 2016 года внутренние продажи достигли 6 тыс. 531 автомобиля.

Читайте также: Ford Focus — самый популярный автомобиль в Москве и области

За прошедший месяц экспорт компании вырос на 76,38% и достиг 17 тыс. 531 транспортного средства, в апреле 2016 года удалось экспортировать 9 тыс. 939 автомобилей.

Читайте ранее в этом сюжете: Volkswagen испытывает новый Golf Sportvan Cross в Китае