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Продажи Ford на индийском рынке увеличились на 52,69%

Экономика

В апреле в Индии было продано 25 тыс. 149 автомобилей Ford

Нью-Дели, 2 мая 2017, 18:52 — REGNUM  В апреле объем продаж компании Ford на индийском рынке увеличился на 52,69%, 2 мая сообщает The Economic Times.

В апреле в Индии было продано 25 тыс. 149 автомобилей Ford. За аналогичный период прошлого 2016 года компания продала 16 тыс. 470 транспортных средств.

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Напомним, в прошлом месяце уровень продаж компании Ford на внутреннем рынке увеличился на 16,64%, было продано 7 тыс. 618 автомобилей. В апреле 2016 года внутренние продажи достигли 6 тыс. 531 автомобиля.

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За прошедший месяц экспорт компании вырос на 76,38% и достиг 17 тыс. 531 транспортного средства, в апреле 2016 года удалось экспортировать 9 тыс. 939 автомобилей.

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