В Тверской области создается региональный Фонд развития промышленности

Тверь, , 17:52 — REGNUM Процесс создания Фонда развития промышленности Тверской области вышел на завершающую стадию. Об этом говорилось сегодня, 2 мая, на заседании правительства региона, которое провел губернатор Игорь Руденя, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе облправительства.

Хотим в течение месяца завершить все процедуры по созданию фонда. У нас есть предприятия, которые могли бы воспользоваться поддержкой фонда, провести модернизацию. Наша основная цель — обеспечить масштабное внедрение достижений прикладной науки, чтобы процесс развития на предприятиях шел быстрее», — подчеркнул Игорь Руденя.

Через фонд развития промышленности предприятия Тверской области смогут получать льготные займы под 5% годовых. Из областного бюджета на эти цели направят 48,3 млн рублей.

Помимо основных отраслевых направлений поддержки, активы регионального фонда будут доступны также хлебопекарным и мукомольным производствам. При этом на федеральном уровне предприятия этой направленности помощь получать не могут, однако в Тверской области таким образом планируют усилить развитие этого сектора пищевой промышленности.

Кроме того, создание регионального фонда позволит привлекать в развитие бизнеса и федеральные средства: вопрос финансовой поддержки со стороны фонда развития промышленности РФ обсуждался в феврале текущего года на встрече губернатора Игоря Рудени и министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова.

Глава Минпромторга России заверил в готовности участвовать в софинансировании предоставляемых через фонд предпринимателям Тверской области займов до 70%. Таким образом, объемы поддержки предпринимателей региона могут быть увеличены за счет участия в федеральных проектах.