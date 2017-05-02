Болгария установит видеонаблюдение на границе с Сербией на деньги Евросоюза

София, , 17:49 — REGNUM Болгарские власти приняли решение выделить 5,4 млн левов (2,76 млн евро) на установку камер видеонаблюдения вдоль границы с Сербией для борьбы с нелегальными мигрантами. Об этом сообщили в МВБ Болгарии, передаёт 2 мая газета «Сега».

По информации издания, речь идёт о строительстве шести наблюдательных пунктов в зоне пограничного управления Брегово, а также восстановлении системы видеонаблюдения на двух постах в зоне Калотины.

Как уточняется, средства на реализацию проекта будут взяты из суммы в 320 млн левов (163 млн евро), выделенных Болгарии Европейской комиссией в конце минувшего года на обеспечение защиты границ.

Согласно объявленному МВД Болгарии тендеру, системы наблюдения должны быть оснащены тепловизорами и давать возможность распознавать человеческую фигуру на расстоянии до 12 километров. Камеры должны будут в круглосуточном режиме передавать данные в центр приёма и обработки, которые планируется построить в Брегово.

При этом издание отмечает, что установка камер ещё не является гарантией пресечения нелегального трафика — ранее большие надежды возлагались на видеонаблюдение на турецкой границе, однако установка системы не создала серьёзной преграды для нелегалов, а на обеспечение её работы, как стало понятно позднее, потребовались ещё миллионы левов.

Болгарско-сербская граница на сегодняшний день является легко пересекаемой. МВД Болгарии еженедельно фиксирует сотни нелегалов, направляющихся в Западную Европу. По официальным данным, за первые три месяца 2017 года болгарские правоохранители арестовали на границе 1317 человек. Сербская сторона при этом несколько раз обвиняла власти соседней республики в том, что они намеренно пропускают нелегальных мигрантов через свою границу.