Вторник, 2 Мая 2017 года
18:55:10 МСК

Болгария установит видеонаблюдение на границе с Сербией на деньги Евросоюза

Экономика

На болгарско-сербской границе еженедельно фиксируется сотни нелегальных мигрантов

София, 2 мая 2017, 17:49 — REGNUM  Болгарские власти приняли решение выделить 5,4 млн левов (2,76 млн евро) на установку камер видеонаблюдения вдоль границы с Сербией для борьбы с нелегальными мигрантами. Об этом сообщили в МВБ Болгарии, передаёт 2 мая газета «Сега».

По информации издания, речь идёт о строительстве шести наблюдательных пунктов в зоне пограничного управления Брегово, а также восстановлении системы видеонаблюдения на двух постах в зоне Калотины.

Как уточняется, средства на реализацию проекта будут взяты из суммы в 320 млн левов (163 млн евро), выделенных Болгарии Европейской комиссией в конце минувшего года на обеспечение защиты границ.

Согласно объявленному МВД Болгарии тендеру, системы наблюдения должны быть оснащены тепловизорами и давать возможность распознавать человеческую фигуру на расстоянии до 12 километров. Камеры должны будут в круглосуточном режиме передавать данные в центр приёма и обработки, которые планируется построить в Брегово.

При этом издание отмечает, что установка камер ещё не является гарантией пресечения нелегального трафика — ранее большие надежды возлагались на видеонаблюдение на турецкой границе, однако установка системы не создала серьёзной преграды для нелегалов, а на обеспечение её работы, как стало понятно позднее, потребовались ещё миллионы левов.

Болгарско-сербская граница на сегодняшний день является легко пересекаемой. МВД Болгарии еженедельно фиксирует сотни нелегалов, направляющихся в Западную Европу. По официальным данным, за первые три месяца 2017 года болгарские правоохранители арестовали на границе 1317 человек. Сербская сторона при этом несколько раз обвиняла власти соседней республики в том, что они намеренно пропускают нелегальных мигрантов через свою границу.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Проблема с беженцами в ЕС и Австралии
Главное сегодня
NB!
02.05.17
Молдавия: Нахождение войск РФ в Приднестровье признано «неконституционным»
КишинёвМолдавия Приднестровское урегулирование Политика
NB!
02.05.17
La Vanguardia: «Путин Меркель не уступит»
МадридИспания Минские соглашения — 2 Политика
NB!
02.05.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 2 мая
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
02.05.17
Юрий СеливановОдесская Хатынь: забвение отменяется
МоскваРоссия Гражданская война на Украине Общество
NB!
02.05.17
Украина хочет конкурировать с российскими «Северными потоками»
КиевУкраина Северо-Европейский газопровод (Nord Stream) Политика
NB!
02.05.17
Минюст России отказался допросить Горбачёва
ВильнюсЛитва Политическая жизнь Литвы Политика
NB!
02.05.17
Путин: Донбасс никто не отделял — Украина сама его отторгла
СочиКраснодарский крайРоссия Гражданская война на Украине Политика
NB!
02.05.17
За геев Чечни перед Путиным попросила Ангела Меркель
ГрозныйРоссия Сексуальные меньшинства и гомофобия Политика
NB!
02.05.17
Авигдор ЭскинИзраиль как манифест победы библейского пророчества
Тель-АвивИзраиль Российско-израильские отношения Политика
NB!
02.05.17
В Воронежской области перезахоронят жертв «дороги на крови»
ВоронежРоссия Поиск останков погибших во время Великой Отечественной войны Общество
NB!
02.05.17
Мировое сообщество не имеет права забывать о трагедии в Одессе – Путин
СочиКраснодарский крайРоссия Гражданская война на Украине Политика
NB!
02.05.17
Военный Донбасс: Обстреляна школа в ДНР, ранены трое гражданских
КиевУкраина Война на Донбассе: главное Политика
NB!
02.05.17
«У леса не стало хозяина»: Очередная огненная трагедия в Сибири
ИркутскРоссия Лесные пожары-2017 Общество
NB!
02.05.17
За мандат Нарышкина на праймериз в Ленобласти поспорят 16 человек
КингисеппЛенинградская областьРоссия Выборы в Государственную думу РФ VII созыва Политика
NB!
02.05.17
Рубль сохраняет колоссальный потенциал для девальвации
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
02.05.17
Алёна Зеленина Порты: возить по Rail Baltica убыточно и бессмысленно
Санкт-ПетербургРоссия Морские порты России и транзит Экономика
NB!
02.05.17
Радио REGNUM: Аналитика. Главное за 2 мая
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
02.05.17
В Калининграде на продаже Родины зарабатывают по 1 млн рублей в месяц?
КалининградРоссия Миграция, гражданство, паспортизация Политика
NB!
02.05.17
Подразделения министерств будут отчитываться перед региональными Думами
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
02.05.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMКак в Ираке и Пакистане — ОБСЕ шокировано церковными конфликтами на Украине
КиевУкраина Православие Политика
NB!
02.05.17
Татьяна ИващенкоЭколог заявил об опасности строительства монгольских ГЭС для Байкала
Улан-УдэРоссия Проблемы Байкала Общество
NB!
02.05.17
64% граждан хотят, чтобы Путин вновь стал президентом РФ: опрос
МоскваРоссия Выборы президента России-2018 Политика
ещё главное