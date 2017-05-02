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В Севастополе сокращают задолженность по заработной плате

Экономика

Государственные предприятия сокращают рабочую неделю, увеличивают объемы продаж и пытаются вернуть долги контрагентов

Севастополь, 2 мая 2017, 16:55 — REGNUM  Задолженность по заработной плате перед сотрудниками ГУП «Садовод» погашена полностью, в ГУП «Автозаправочный комплекс» сокращена почти вдвое — до 3,8 млн рублей. Об этом 2 мая на аппаратном совещании в правительства Севастополя доложили руководители департаментов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Предприятие «Автозаправочный комплекс» наращивает объемы реализации топлива, что позволяет снижать задолженность по заработной плате. С начала года она сократилась с 6,4 млн рублей до 3,8 млн рублей», — сказал директор департамента городского хозяйства Андрей Чибисов. Он добавил, что существенное увеличение продажи топлива в 10 раз дает надежду на погашение задолженности на предприятии в ближайшие два месяца.

Еще одним должником остается ГУП «Севастопольское авиационное предприятие» (САП), коллектив которого из-за недостатка средств на выплату зарплаты переведен на трехдневную рабочую неделю.

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На сегодняшний день на предприятие уже поступили доходы от хозяйственной деятельности в размере два миллиона рублей, ожидаются авансовые платежи по новым заказам, которые покроют большую часть задолженности», — сказал директор департамента экономики Элимдар Ахтемов.

Как сообщало ИА REGNUM, в САП надеялись погасить задолженность до 1 апреля, после получения 16 млн рублей за аренду авиадвигателя вертолета ГУП «Крымский универсал авиа». Однако этого не произошло.

Направлена претензия и готовится исковое заявление в суд об аресте вертолета до погашения задолженности. Мы направили обращение в Росавиацию о временном прекращении эксплуатации вертолета», — отметил Ахтемов.

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