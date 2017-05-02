Вторник, 2 Мая 2017 года
17:23:12 МСК

«Нефть продолжит колебаться»

Экономика

Нефтяные котировки не готовы сильно расти, заявила эксперт

Москва, 2 мая 2017, 16:55 — REGNUM  Ситуация на нефтяном рынке сегодня сложилась такая, что черное золото не хочет падать, но и не хочет сильно двигаться вверх. Новостные поводы для движения вверх имеются, но нельзя сказать, что их достаточно, чтобы сильно развернуть нефть на уровни конца марта-середины апреля, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

«С одной стороны, на прошлой неделе коммерческие запасы нефти в США, по данным американского Минэнерго, сократились на 3.6 млн баррелей, хотя рынок ждал снижения всего на 1,66 млн, а еще неделей раньше сокращение запасов в США составило только 1,03 млн баррелей. Это говорит о растущем спросе на нефть. Но, с другой стороны, количество активных нефтедобывающих платформ в США на прошлой неделе выросло на 9 единиц до 697, что говорит об активности производителей нефти в США и потенциальном увеличении предложения», — пояснила эксперт.

«Страны ОПЕК заявляют о том, что готовы продлить соглашение о сокращении добычи нефти на заседании ОПЕК, назначенном на 24 мая. Вероятно, Россия примет участие в этом заседании, возможно также, что Россия и Казахстан как независимые производители нефти также присоединятся к соглашению», — отметила Мильчакова.

«Но, похоже, что без более конкретной информации, например, о том, сколько еще баррелей нефти планируется убрать с рынка, нефтяные котировки не будут готовы сильно расти. В ближайшее время ожидается, что нефть может колебаться в коридоре $51−53 за баррель», — полагает эксперт.

Напомним, 2 мая нефть смеси Brent на торгах в Лондоне немного подрастает (на 0,17%). Пока нефть удерживается в коридоре $51−52 за баррель. Почти не меняется в цене техасская нефть WTI, эта марка торгуется ниже $49 за баррель. Разница между Brent и WTI остается достаточно небольшим, чуть выше $1, волатильность рынка невелика.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Динамика цен на нефть и нефтепродукты
Главное сегодня
NB!
02.05.17
Мировое сообщество не имеет права забывать о трагедии в Одессе – Путин
СочиКраснодарский крайРоссия Гражданская война на Украине Политика
NB!
02.05.17
Военный Донбасс: Обстреляна школа в ДНР, ранены трое гражданских
КиевУкраина Война на Донбассе: главное Политика
NB!
02.05.17
Что будет с ценами на нефть после продления сделки ОПЕК по нефти?
ЛондонВеликобритания Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
02.05.17
«У леса не стало хозяина»: Очередная огненная трагедия в Сибири
ИркутскРоссия Лесные пожары-2017 Общество
NB!
02.05.17
За мандат Нарышкина на праймериз в Ленобласти поспорят 16 человек
КингисеппЛенинградская областьРоссия Выборы в Государственную думу РФ VII созыва Политика
NB!
02.05.17
Рубль сохраняет колоссальный потенциал для девальвации
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
02.05.17
Радио REGNUM: Аналитика. Главное за 2 мая
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
02.05.17
В Калининграде на продаже Родины зарабатывают по 1 млн рублей в месяц?
КалининградРоссия Миграция, гражданство, паспортизация Политика
NB!
02.05.17
Кто ответит за оторванную трубу канализации в Сочи?
СочиКраснодарский крайРоссия Развитие систем водоснабжения и водоотведения Общество
NB!
02.05.17
Подразделения министерств будут отчитываться перед региональными Думами
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
02.05.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMКак в Ираке и Пакистане — ОБСЕ шокировано церковными конфликтами на Украине
КиевУкраина Православие Политика
NB!
02.05.17
Татьяна ИващенкоЭколог заявил об опасности строительства монгольских ГЭС для Байкала
Улан-УдэРоссия Проблемы Байкала Общество
NB!
02.05.17
В Удмуртии на турнире «Что? Где? Когда?» отравились более 50 детей
ИжевскРоссия Массовые пищевые отравления Происшествия
NB!
02.05.17
Иран надеется на иностранные деньги
ТегеранИран Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов Экономика
NB!
02.05.17
Погром на кладбище в Татарии: повреждено около 90 надгробий
КазаньРоссия Кладбищенский вандализм Происшествия
NB!
02.05.17
Законопроект, ускоряющий вынесение приговоров, внесен в Госдуму
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Общество
NB!
02.05.17
В День Победы военные парады пройдут в 28 городах России
МоскваРоссия День Победы Общество
NB!
02.05.17
Станислав СтремидловскийПоляки снова взяли Берлин – и снова вместе с русскими!
ВаршаваПольша Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
02.05.17
Кризис докатился: без господдержки Якутия сделает меньше «Добрых дел»
ЯкутскРоссия Региональные и муниципальные бюджеты - 2017 Экономика
NB!
02.05.17
МРОТ в России повысят до прожиточного минимума
МоскваРоссия Повышение минимального размера оплаты труда Политика
NB!
02.05.17
Дефицит уменьшится, но до роста экономики РФ еще далеко
МоскваРоссия Макроэкономика России Экономика
NB!
02.05.17
Либо будет контроль над правительством, либо полномасштабный кризис
Санкт-ПетербургРоссия Проект ИА REGNUM «Революционный год» Политика
ещё главное