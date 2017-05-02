«Нефть продолжит колебаться»

Москва, , 16:55 — REGNUM Ситуация на нефтяном рынке сегодня сложилась такая, что черное золото не хочет падать, но и не хочет сильно двигаться вверх. Новостные поводы для движения вверх имеются, но нельзя сказать, что их достаточно, чтобы сильно развернуть нефть на уровни конца марта-середины апреля, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

«С одной стороны, на прошлой неделе коммерческие запасы нефти в США, по данным американского Минэнерго, сократились на 3.6 млн баррелей, хотя рынок ждал снижения всего на 1,66 млн, а еще неделей раньше сокращение запасов в США составило только 1,03 млн баррелей. Это говорит о растущем спросе на нефть. Но, с другой стороны, количество активных нефтедобывающих платформ в США на прошлой неделе выросло на 9 единиц до 697, что говорит об активности производителей нефти в США и потенциальном увеличении предложения», — пояснила эксперт.

«Страны ОПЕК заявляют о том, что готовы продлить соглашение о сокращении добычи нефти на заседании ОПЕК, назначенном на 24 мая. Вероятно, Россия примет участие в этом заседании, возможно также, что Россия и Казахстан как независимые производители нефти также присоединятся к соглашению», — отметила Мильчакова.

«Но, похоже, что без более конкретной информации, например, о том, сколько еще баррелей нефти планируется убрать с рынка, нефтяные котировки не будут готовы сильно расти. В ближайшее время ожидается, что нефть может колебаться в коридоре $51−53 за баррель», — полагает эксперт.

Напомним, 2 мая нефть смеси Brent на торгах в Лондоне немного подрастает (на 0,17%). Пока нефть удерживается в коридоре $51−52 за баррель. Почти не меняется в цене техасская нефть WTI, эта марка торгуется ниже $49 за баррель. Разница между Brent и WTI остается достаточно небольшим, чуть выше $1, волатильность рынка невелика.