В Узбекистане 8 мая объявлено выходным днем

Ташкент, , 16:58 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев своим указом объявил 8 мая выходным днем в целях празднования Дня памяти и почестей, который отмечается в стране 9 мая. Как передает корреспондент ИА REGNUM, согласно документу, выходной день переносится с субботы, 6 мая, на понедельник, 8 мая, а 6 мая будет считаться рабочим днем.

Перенос выходного осуществляется «в целях создания благоприятных условий для отдыха населения» и «учитывая огромную роль и значение 9 мая — Дня памяти и почестей в духовной жизни» народа Узбекистана.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, в преддверии празднования Дня памяти и почестей, в Узбекистане появился сайт, рассказывающий о подвигах ветеранов Великой Отечественной войны и трудового фронта. Также ресурс публикует новости о подготовке к празднику.

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