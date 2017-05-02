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В Узбекистане 8 мая объявлено выходным днем

Экономика

Суббота, 6 мая, в связи с переносом выходного будет считаться рабочим днем

Ташкент, 2 мая 2017, 16:58 — REGNUM  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев своим указом объявил 8 мая выходным днем в целях празднования Дня памяти и почестей, который отмечается в стране 9 мая. Как передает корреспондент ИА REGNUM, согласно документу, выходной день переносится с субботы, 6 мая, на понедельник, 8 мая, а 6 мая будет считаться рабочим днем.

Перенос выходного осуществляется «в целях создания благоприятных условий для отдыха населения» и «учитывая огромную роль и значение 9 мая — Дня памяти и почестей в духовной жизни» народа Узбекистана.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, в преддверии празднования Дня памяти и почестей, в Узбекистане появился сайт, рассказывающий о подвигах ветеранов Великой Отечественной войны и трудового фронта. Также ресурс публикует новости о подготовке к празднику.

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