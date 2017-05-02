«Базовый стандарт ЦБ РФ – знаковое событие для Форекс»

Москва, , 16:46 — REGNUM Утверждение Банком России ключевого базового стандарта является знаковым событием для всего рынка Форекс. В частности, именно сегодня можно заявить о скором начале деятельности форекс-дилеров на территории РФ в соответствии с действующим законодательством, поскольку утверждение указанного стандарта было единственным недостающим условием для этого, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор ООО «Телетрейд Групп» Андрей Рыбин.

«В ближайшее время все компании, получившие лицензии Банка России, обратятся в Ассоциацию форекс-дилеров для регистрации своих рамочных договоров, после чего смогут принимать первых клиентов. Мы с готовностью поддерживаем все инициативы государства, направленные на регулирование и создание цивилизованного рынка финуслуг в РФ», — отметил эксперт.

Как сообщает ИА REGNUM, 2 мая Банк России одобрил первый базовый стандарт на финансовом рынке, устанавливающий единые правила совершения операций на финансовом рынке, которые будут обязательными для исполнения форекс-дилерами.

По закону базовые стандарты должны быть разработаны профильными саморегулируемыми организациями для всех сегментов финансового рынка в соответствии с требованиями, установленными регулятором, и утверждаются им после согласования соответствующим комитетом по стандартам при Банке России.