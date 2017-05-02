Посевная на Южном Урале: пока с опережением

Челябинск, , 16:38 — REGNUM В Челябинской области начался яровой сев. Аграриям региона предусмотрен очередной, третий транш господдержки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйств Челябинской области.

На текущий момент посевная кампания проходит в пятнадцати сельских муниципальных районах Челябинской области. Яровыми культурами уже засеяно засеяно свыше 17,5 тыс. гектаров, что выше показателей прошлого года.

«Площадь ярового сева в этом году на пять тысяч гектаров больше. В этом году мы внесем в два раза больше удобрений. Поэтому надеемся при благоприятных погодных условиях получить более высокий урожай. Последние пять лет в регионе ежегодно увеличиваются объемы сбора зернобобовых культур. До сельхозтоваропроизводителей доведены средства господдержки в размере более миллиарда рублей. В первую очередь это погектарная субсидия, которую получают наши фермеры и агрохолдинги. Погода для посевов сейчас благоприятная, но нам важен каждый день, поэтому работа не прекратится в предстоящие праздники. Надеемся провести посевную кампанию в сжатые агрономические сроки. А чествовать ветеранов агрокомплекса будем 5 мая», — пояснил министр сельского хозяйства Челябинской области Сергей Сушков.

Глава регионального Минсельхоза указал и на выделение средств производителям мясного и молочного животноводства.

Отметим, из засеянных 17,5 тыс. гектаров яровых, 9 тыс. составляют зерновые культуры — пшеница, ячмень и овёс. На остальных площадях размещены масличные культуры, кормовые и овощи. Основной сев яровых культур пройдёт с 10 мая по 10 июня. Всего в Челябинской области в 2017 году запланировано засеять 1 млн 635 тыс. гектаров.

Вместе с тем, некоторые фермеры Челябинской области отмечают, что порой выделенные субсидии не соответствуют затратам. «В прошлом 2016 году действовал принцип выделения средств — «кто пришел за субсидией — на тех и поделили» общий размер выделенных средств. Дополнительно есть коэффициенты, которые влияют на расчет субсидий персонально для каждого хозяйства. Но при этом расчетный размер погектарной субсидии получает разный. У одних хозяйств доходит до 1000 рублей на гектар, а у других 100 рублей. Как правило, у мелким хозяйствам размер выделяемых субсидий получается меньше. Также выделяемая сумма зависит от полученного урожая за предыдущий год», — сообщил источник в министерстве сельского хозяйства Челябинской области. Таким образом, реализуется мотив производить больше, отмечают в региональном Минсельхозе.