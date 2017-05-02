Вторник, 2 Мая 2017 года
18:55:11 МСК

В Латвии перестанут публиковать имена получающих зарплату чиновников

Экономика

Изменения вступят силу 1 января 2018 года

Рига, 2 мая 2017, 17:33 — REGNUM  Комиссия Сейма Латвии по делам государственного управления и самоуправлений сегодня, 2 мая, поддержала предложение исключить из закона об устройстве госуправления норму о том, что сумма выплаченной должностному лицу зарплаты ежемесячно публикуется на сайте учреждения с указанием его имени, фамилии и должности, сообщает LETA. Ранее эта норма была включена в закон об оплате труда должностных лиц и работников государственных и муниципальных структур.

Таким образом, вопрос о публикации имен и фамилий государственных должностных лиц в контексте полученного ими вознаграждения за работу планируется оставить в ведении правительства, заявил старший советник юридического бюро Сейма Гатис Мелнудрис.

Планируется, что эти изменения вступят силу 1 января 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в августе 2016 года правительство Латвии одобрило подготовленный министерством обороны законопроект, который предусматривает отказ от практики опубликования в интернете зарплаты военнослужащих.

Затем Сейм утвердил поправки, которые позволяют министерству иностранных дел не публиковать отдельные данные о своей деятельности, структуре или расходах отдельных сотрудников. Такое разрешение было получено из «соображений государственной безопасности и государственной тайны».

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Латвии
Главное сегодня
NB!
02.05.17
Молдавия: Нахождение войск РФ в Приднестровье признано «неконституционным»
КишинёвМолдавия Приднестровское урегулирование Политика
NB!
02.05.17
La Vanguardia: «Путин Меркель не уступит»
МадридИспания Минские соглашения — 2 Политика
NB!
02.05.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 2 мая
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
02.05.17
Юрий СеливановОдесская Хатынь: забвение отменяется
МоскваРоссия Гражданская война на Украине Общество
NB!
02.05.17
Украина хочет конкурировать с российскими «Северными потоками»
КиевУкраина Северо-Европейский газопровод (Nord Stream) Политика
NB!
02.05.17
Минюст России отказался допросить Горбачёва
ВильнюсЛитва Политическая жизнь Литвы Политика
NB!
02.05.17
Путин: Донбасс никто не отделял — Украина сама его отторгла
СочиКраснодарский крайРоссия Гражданская война на Украине Политика
NB!
02.05.17
За геев Чечни перед Путиным попросила Ангела Меркель
ГрозныйРоссия Сексуальные меньшинства и гомофобия Политика
NB!
02.05.17
Авигдор ЭскинИзраиль как манифест победы библейского пророчества
Тель-АвивИзраиль Российско-израильские отношения Политика
NB!
02.05.17
В Воронежской области перезахоронят жертв «дороги на крови»
ВоронежРоссия Поиск останков погибших во время Великой Отечественной войны Общество
NB!
02.05.17
Мировое сообщество не имеет права забывать о трагедии в Одессе – Путин
СочиКраснодарский крайРоссия Гражданская война на Украине Политика
NB!
02.05.17
Военный Донбасс: Обстреляна школа в ДНР, ранены трое гражданских
КиевУкраина Война на Донбассе: главное Политика
NB!
02.05.17
«У леса не стало хозяина»: Очередная огненная трагедия в Сибири
ИркутскРоссия Лесные пожары-2017 Общество
NB!
02.05.17
За мандат Нарышкина на праймериз в Ленобласти поспорят 16 человек
КингисеппЛенинградская областьРоссия Выборы в Государственную думу РФ VII созыва Политика
NB!
02.05.17
Рубль сохраняет колоссальный потенциал для девальвации
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
02.05.17
Алёна Зеленина Порты: возить по Rail Baltica убыточно и бессмысленно
Санкт-ПетербургРоссия Морские порты России и транзит Экономика
NB!
02.05.17
Радио REGNUM: Аналитика. Главное за 2 мая
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
02.05.17
В Калининграде на продаже Родины зарабатывают по 1 млн рублей в месяц?
КалининградРоссия Миграция, гражданство, паспортизация Политика
NB!
02.05.17
Подразделения министерств будут отчитываться перед региональными Думами
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
02.05.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMКак в Ираке и Пакистане — ОБСЕ шокировано церковными конфликтами на Украине
КиевУкраина Православие Политика
NB!
02.05.17
Татьяна ИващенкоЭколог заявил об опасности строительства монгольских ГЭС для Байкала
Улан-УдэРоссия Проблемы Байкала Общество
NB!
02.05.17
64% граждан хотят, чтобы Путин вновь стал президентом РФ: опрос
МоскваРоссия Выборы президента России-2018 Политика
ещё главное