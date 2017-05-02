В Латвии перестанут публиковать имена получающих зарплату чиновников

Рига, , 17:33 — REGNUM Комиссия Сейма Латвии по делам государственного управления и самоуправлений сегодня, 2 мая, поддержала предложение исключить из закона об устройстве госуправления норму о том, что сумма выплаченной должностному лицу зарплаты ежемесячно публикуется на сайте учреждения с указанием его имени, фамилии и должности, сообщает LETA. Ранее эта норма была включена в закон об оплате труда должностных лиц и работников государственных и муниципальных структур.

Таким образом, вопрос о публикации имен и фамилий государственных должностных лиц в контексте полученного ими вознаграждения за работу планируется оставить в ведении правительства, заявил старший советник юридического бюро Сейма Гатис Мелнудрис.

Планируется, что эти изменения вступят силу 1 января 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в августе 2016 года правительство Латвии одобрило подготовленный министерством обороны законопроект, который предусматривает отказ от практики опубликования в интернете зарплаты военнослужащих.

Затем Сейм утвердил поправки, которые позволяют министерству иностранных дел не публиковать отдельные данные о своей деятельности, структуре или расходах отдельных сотрудников. Такое разрешение было получено из «соображений государственной безопасности и государственной тайны».