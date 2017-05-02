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В Ярославле введены стандарты внешнего вида рекламных конструкций

Экономика

Мэрии нравятся серые схемы конструкций

Наружная реклама в Ярославле
Иллюстрация: Drim.ru
Наружная реклама в Ярославле

Ярославль, 2 мая 2017, 16:20 — REGNUM  Мэрией Ярославля утверждено положение о внешнем виде рекламных конструкций. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

Рекламные конструкции, размещаемые на территории города, должны выглядеть в соответствии с единой концепцией. Так, высота несущего элемента не должна превышать 4,5 метра, ширина рекламного поля — 3×6 метров. Обрамление рекламного носителя в обязательном порядке должно быть серого цвета.

«Раньше у нас никаких нормативов для рекламных конструкций не было. Можно было ставить любого размера и цвета. Сейчас выбрали обрамление конструкции серым цветом как универсального. Теперь утверждены единые правила оформления и их следует соблюдать», — об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Комитете по рекламе, наружной информации и оформлению города мэрии Ярославля

В схему размещения включены 444 щитовые конструкции. По результатам открытых аукционов заключены договоры на установку и эксплуатацию 291 конструкции.

В адрес собственников щитовых рекламных конструкций большого формата направлены уведомления о необходимости приведения облика всех рекламных конструкций в соответствие с утвержденными требованиями до 1 июня 2017 года.

Это не первая попытка новой команды города ввести единообразие в различных сферах. Перед этим команда Владимира Слепцова обязала застройщиков ограждать стройки только зелеными заборами. Также в мэрии планировали унифицировать маршрутные такси и разработали единый внешний вид торговых ларьков.

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