Мексиканские бизнесмены жалуется на американских производителей сахара

Мехико, , 16:06 — REGNUM Правительство Мексики осудило «чрезмерные» требования американских производителей сахара, сдерживающие достижение соглашения с Белым домом вокруг сахарного конфликта, длящегося с 2008 года, сообщает интернет-портал TERRA.

«Чрезмерные требования американских производителей и переработчиков помешали достижению решения. И это несмотря на «усилия» министерства и мексиканской сахарной промышленности по поиску согласованного решения с Департаментом торговли США, который поддерживает существующие соглашения», — говорится в заявлении министерства экономики Мексики.

Министерство экономики Мексики 7 марта 2017 года приостановило экспорт сахара в Соединенные Штаты, чтобы избежать санкций со стороны соседней страны.

Мексиканский министр экономики Илдефонсо Гажардо и секретарь по вопросам торговли США Уилбур Росс 10 марта согласились возобновить переговоры по обновлению сахарных соглашений.

В рамках «антидемпингового расследования (против недобросовестной конкуренции и субсидий), министры провели много встреч», говорится в заявлении мексиканского министерства.

«Однако мы не достигли соглашения, — заявляет министр экономики Мексики, — так как производители сахара в соседней стране предъявляют излишние требования».

«Министерство экономики подтвердило, что ликвидация доступа мексиканского рафинированного сахара на рынки США является неприемлемой, поскольку она нарушает баланс рынка подсластителей в Северной Америке», — говорится в тексте заявления.

Напомним, заявление последовало после нескольких лет многочисленных споров между Мексикой и Соединенными Штатами о достигнутых в 2008 году договоренностях о свободной торговле на рынке подсластителей в Северной Америке, в рамках которого объявлялся открытый доступ фруктозы США в Мексику, и свободный экспорт мексиканского сахара в США.

Однако в марте 2014 года сахарная промышленность США начала антидемпинговые расследования и расследования по незаконным субсидиям против мексиканской сахарной промышленности.

Позднее мексиканские переговорщики согласились с министерством торговли США отменить все налоги на экспорт мексиканского сахара и установление минимальных цен, учитывая, что промышленность США испытывает дефицит сахара.

Однако по-прежнему идут переговоры между двумя сторонами, в ходе которых производители из США стремятся ограничить поставки сырого сахара из Мексики исключительно для своих сахарных заводов и при этом устранить конкуренцию мексиканского рафинированного сахара на рынке США.