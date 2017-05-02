В Подмосковье расширят сбыт фермерской продукции

Красногорск, , 16:05 — REGNUM В Московской области запустят пилотный проект по расширению сбыта фермерской и сельскохозяйственной продукции, сообщается на сайте облправительства.

«Ключевые задачи пилотного проекта — расширение сбыта фермерской и сельскохозяйственной продукции, защита фермерских магазинов от недобросовестной конкуренции, а также проработка единого стандарта фермерских продуктов», — считает министр потребительского рынка и услуг Владимир Посаженников.

В инициативную рабочую группу, организованную на базе Минпотребрынка, входят представители фермерских хозяйств и сельхозпроизводств, предприятий по производству продуктов питания, а также владельцы рынков и специализированных фермерских магазинов.

«Принято решение объединить всех членов инициативной группы в единый формат, на базе которого отработать пилотный проект по развитию мелкооптовой торговли и расширению сети фирменных магазинов «Подмосковный фермер». В случае успешной работы пилотника, проект будет предложен для развития на всей территории региона», — отметил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, первый магазин сети «Подмосковный фермер» открылся в Шаховской в марте 2015 года. На сегодняшний день в Подмосковье размещено уже 70 магазинов «Подмосковный фермер» на территории 31 муниципалитета, еще 11 магазинов находится в стадии строительства.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин призвал выстроить систему поддержки фермеров как на федеральном, так и на региональном уровнях.