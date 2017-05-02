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В ТиНАО реконструируют распределительные электрические сети

Экономика

Это повысит надежность электроснабжения и сократит затраты на обслуживание линий

Москва, 2 мая 2017, 15:59 — REGNUM  Около 14 миллиардов рублей будет выделено из бюджета города на развитие инженерной инфраструктуры ТиНАО за три года, сообщил сегодня, 2 мая, руководитель департамента развития новых территорий Владимир Жидкин, передает корреспондент ИА REGNUM.

Планируется реконструкция коммунальных сетей. В этих целях, создадут единую схему водоснабжения территории, а также реорганизуют систему канализации. Уже утверждено техническое задание на разработку генеральной схемы энергоснабжения города Москвы на период до 2030 года с учетом присоединенных территорий.

В частности программой предусмотрена замена неизолированных проводов на самонесущие изолированные Реконструкция электрических сетей позволит повысить их надежность и увеличит сроки эксплуатации. После замены проводам будут не страшны схлестывания, попадание на них веток и даже падение деревьев.

Кроме того, проекты в сфере энергетики, водоснабжения и водоотведения станут также «полем для инвестиций».

Так, Московская объединенная электросетевая компания планирует реконструировать более 630 километров распределительных сетей в ТиНАО за два года. Из них около 310 километров — в 2017 году.

Реализация проекта снизит аварийность в сетях ТиНАО, повысит надежность электроснабжения ее потребителей, сократит технические потери электроэнергии, а также затраты на обслуживание линий электропередачи.

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