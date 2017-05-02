Вторник, 2 Мая 2017 года
15:53:29 МСК

«Рубль еще вырастет»

Экономика

Росту рубля способствует позитивная макростатистика, считает эксперт

Москва, 2 мая 2017, 15:48 — REGNUM  Волатильность рубля временно снизилась в связи с информационным вакуумом. Решение совета директоров Банка России уже отыграно, других веских причин для того чтобы продолжить движение вверх не появилось. В среднесрочной перспективе пары сохранили нисходящий тренд. Это значит, что рубль продолжит укрепляться, заявила корреспонденту ИА REGNUM замдиректора аналитического департамента Альпари Анна Кокорева.

«Во-первых, сегодня имеется достаточно стабильная внешнеполитическая ситуация, серьезных потрясений не происходит, что позитивно влияет на российскую валюту.

Во-вторых, в паре евро/доллар также не предвидится резких всплесков. Доллар прекратил свой рост на фоне заявлений Трампа о необходимости слабой национальной валюты для США и дальнейшая его судьба будет зависеть от риторики ФРС», — пояснила эксперт.

«3 мая состоится очередное заседание Федрезерва. Предполагается, что процентная ставка останется неизменной, но заявления регулятора будут носить голубиный характер на фоне смены настроений президента США. Кроме того, в апреле выходила негативная статистика из Штатов, за которой всегда так пристально следит ФРС. В частности, сократились темпы роста ВВП. Динамика за I кв. 2017 года составила 0,7% кв/кв (значение индикатора ВВП) вместо ожидаемых 1,2%», — сказала Кокорева.

«И, в-третьих, рубль в целом сейчас устойчив, это отчетливо видно в снижении его корреляции с ценами на нефть, которые, к слову сказать, за последнее время сильно снизились. Плюс — позитивная макростатистика способствует росту рубля», — добавила она.

«Скорее всего, на этой неделе рубль возобновит укрепление, пара доллар/рубль может снизиться до 55,5, пара евро/рубль до 60», — полагает эксперт.

Напомним, 2 мая рублевые пары показывают разнонаправленную динамику. Пара доллар/рубль незначительно растет и торгуется в районе 56,92. Пара евро/рубль наоборот снижается, за один евро сегодня на рынке предлагают 62 рубля. Центробанк РФ установил валютный курс на завтра в районе 56,95 рубля за доллар и 62,15 рубля за евро.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Курсы валют
Главное сегодня
NB!
02.05.17
За мандат Нарышкина на праймериз в Ленобласти поспорят 16 человек
КингисеппЛенинградская областьРоссия Выборы в Государственную думу РФ VII созыва Политика
NB!
02.05.17
Рубль сохраняет колоссальный потенциал для девальвации
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
02.05.17
Алёна Зеленина Порты: возить по Rail Baltica убыточно и бессмысленно
Санкт-ПетербургРоссия Морские порты России и транзит Экономика
NB!
02.05.17
Радио REGNUM: Аналитика. Главное за 2 мая
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
02.05.17
В Калининграде на продаже Родины зарабатывают по 1 млн рублей в месяц?
КалининградРоссия Миграция, гражданство, паспортизация Политика
NB!
02.05.17
Кто ответит за оторванную трубу канализации в Сочи?
СочиКраснодарский крайРоссия Развитие систем водоснабжения и водоотведения Общество
NB!
02.05.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMКак в Ираке и Пакистане — ОБСЕ шокировано церковными конфликтами на Украине
КиевУкраина Православие Политика
NB!
02.05.17
Татьяна ИващенкоЭколог заявил об опасности строительства монгольских ГЭС для Байкала
Улан-УдэРоссия Проблемы Байкала Общество
NB!
02.05.17
64% граждан хотят, чтобы Путин вновь стал президентом РФ: опрос
МоскваРоссия Выборы президента России-2018 Политика
NB!
02.05.17
В Удмуртии на турнире «Что? Где? Когда?» отравились более 50 детей
ИжевскРоссия Массовые пищевые отравления Происшествия
NB!
02.05.17
Иран надеется на иностранные деньги
ТегеранИран Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов Экономика
NB!
02.05.17
Погром на кладбище в Татарии: повреждено около 90 надгробий
КазаньРоссия Кладбищенский вандализм Происшествия
NB!
02.05.17
В День Победы военные парады пройдут в 28 городах России
МоскваРоссия День Победы Общество
NB!
02.05.17
Станислав СтремидловскийПоляки снова взяли Берлин – и снова вместе с русскими!
ВаршаваПольша Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
02.05.17
Цинизм вместо ответственности – Пушков обвинил Белый дом
МоскваРоссия Война в Сирии Политика
NB!
02.05.17
Кризис докатился: без господдержки Якутия сделает меньше «Добрых дел»
ЯкутскРоссия Региональные и муниципальные бюджеты - 2017 Экономика
NB!
02.05.17
МРОТ в России повысят до прожиточного минимума
МоскваРоссия Повышение минимального размера оплаты труда Политика
NB!
02.05.17
Дефицит уменьшится, но до роста экономики РФ еще далеко
МоскваРоссия Макроэкономика России Экономика
NB!
02.05.17
Минтруд и ПФР проработают вопрос индексации пенсий для работающих
МоскваРоссия Индексация пенсий Экономика
NB!
02.05.17
Непростой выбор Сахалина: или с туристическим объектом, или с чистой водой?
Южно-СахалинскРоссия Проблемы экологии Происшествия
NB!
02.05.17
Уличные торговцы не хотят «съезжать» с центральной улицы Нижнего Новгорода
Нижний НовгородРоссия Городское благоустройство Экономика
NB!
02.05.17
Погашение госдолга России поставками продукции завершено – СП РФ
МоскваРоссия Макроэкономика России Экономика
ещё главное