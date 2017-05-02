ФАС призвали регламентировать стоимость обучения в автошколах — СМИ

Москва, , 15:34 — REGNUM Минимальную цену на обучение вождению предложила установить Межрегиональная ассоциация автошкол (МААШ), соответствующее обращение направлено в ФАС, пишет газета «Коммерсантъ».

Письмо составлено на имя главы ФАС. Согласно подсчетам автошкол, в Москве курсы для водителей категории В не должны стоить меньше 46 тысяч рублей. По мнению авторов документа, эта норма должна быть включена в проект закона «Об основах государственного регулирования цен (тарифов)», разрабатываемый ФАС.

По оценкам автошкол, курсы, стоимость которых составляет 15−20 тысяч, незаконны. По словам президента МААШ Татьяны Шутылевой, установление минимальной цены обучения требуется для завершения реформы образования водителей, длящейся не первый год.

Она напомнила, что в августе 2014 года требования к автошколам ужесточились. Сейчас соблюдение новых норм проверяет ГИБДД, выдавая автошколам специальные заключения. Однако, есть такие автошколы, которые не соблюдают требования.

Уточняется, что Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) готовит аналогичное обращение.

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