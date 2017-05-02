Всемирный банк может выделить Украине еще $150 млн

Киев, , 15:26 — REGNUM Выделение очередного транша в размере $150 млн Украине рассмотрит Всемирный банк 2 мая, сообщают украинские «Вести».

"Ожидается более широкое обсуждение», — сказала официальный представитель Всемирного банка Мерием Грей, комментируя перенос даты рассмотрения транша Украине с 31 апреля на 2 мая.

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Напомним, после государственного переворота в 2014 году на Украине начался социально-экономический кризис. Одной из причин кризиса стал разрыв новой незаконной власти на Украине любых отношений с Россией, как экономических, так и политических.

Так, Украина с конца 2015 года перестала закупать российский газ, заявив, что будет импортировать топливо из Европы. В результате Венгрия, Польша и Словакия теперь экспортируют на Украину реверсом тот же российский газ, только по более высокой цене.

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Чтобы избежать дефолта, Киев берет кредиты у международных банков с условием проведения в стране тех реформ, которых требуют кредиторы. Несмотря на то, что проводимые по указке Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка реформы лишь усугубляют ситуацию на Украине, Киев продолжает полностью игнорировать реальную экономическую ситуацию в стране и берет очередные транши, которые большей частью уже используются для погашения старых долгов.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявлял, что рекомендованные МВФ реформы являются «очередным вызовом для современных политиков» и призвал «бороться за реформы», которые позволяют получить новый транш.

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