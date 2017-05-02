Казахстан готов обсудить продление соглашения о сокращении добычи нефти

Астана, , 15:15 — REGNUM «Казахстан готов обсуждать условия присоединения к продлению», — заявил министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев журналистам, говоря о возможном продлении договоренностей о сокращении добычи нефти.

Он также отметил, что Казахстан примет участие в обсуждении этого вопроса в Вене в конце мая.

Ранее, 28 апреля, в Астане темы продления на второе полугодие договора о снижении добычи нефти коснулся министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед Аль-Фалех, который намерен обсудить этот вопрос с премьер-министром Казахстана Бакытжаном Сагинтаевым.

Напомним, о намерении присоединиться к соглашению Организаций стран — экспортёров нефти (ОПЕК), предусматривающему сокращение объемов нефтедобычи почти на 1,2 млн баррелей в сутки, Казахстан заявил в декабре 2016 года. С 1 января 2017 года соглашение сроком на полгода вступило в силу с возможностью продления его до конца 2017 года. В январе Минэнерго отчиталось о сокращении объемов на 20 тыс. баррелей в сутки.

Однако, согласно отчету за март 2017 года Международного энергетического агентства IEA, Казахстан нарушил свои обязательства перед ОПЕК.

В начале апреля глава ведомства Канат Бозумбаев заявил, что не может сказать, когда государство выполнит обязательства по сокращению нефтедобычи, пообещав, что выполнены они тем не менее будут:

«Обязательства Казахстана взяты на полгода, они говорят о том, что мы должны (сократить — ИА REGNUM ) от 1,7 млн на 20 тысяч баррелей (в сутки — ИА REGNUM ) — в целом по итогам шести месяцев. Методологии нет, сколько обязательно нужно в январе выдержать, или в феврале, или в марте — речь идет о том, что в среднем за 6 месяцев. Мы предполагаем, что мы его выдержим».

Ориентровочные сроки сокращения нефтепроизводства Бозумбаев озвучил уже 18 апреля. Он пообещал, что Казахстан значительно сократит добычу нефти в мае-июне 2017 года.

Тем временем, запущенное в октябре 2016 года самое дорогое нефтяное месторождение Кашаган уже окупает расходы и капитальные вложения. По словам исполнительного вице-президента — финансового директора АО НК «КазМунайГаз» Даурена Карабаева, объемы производства сейчас оцениваются в порядка 180 тысяч баррелей в сутки. К концу 2016-го нефтепроизводство планируется увеличить до 370 тыс. баррелей в сутки.

«Пока небольшой, но прирост в 2017 году будет — за первый квартал 2017 года добыча нефти и конденсата составила 21,1 млн тонн. Индекс физического объема (далее — ИФО) вырос на 5,2%. В основном за счет добычи на крупных проектах: Кашаган (1,6 млн т), Тенгиз (7,3 млн т) и КПО (3,2 млн т). Есть вероятность, что в 2017 году общий объем добычи нефти и конденсата составит около 84 миллионов тонн, что будет на 6 миллионов тонн больше, чем в 2016 году», — пишет в обзоре нефтегазовой отрасли Казахстана эксперт Марат Шибутов.

Он также отмечает, что в целом в Казахстане добыча нефти и газового конденсата стагнирует с 2010 года, оставаясь в пределах 78−82 миллиона тонн добычи в год, причем в основном из-за падения добычи на малых и средних месторождениях, уже вырабатывающих свой ресурс.

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