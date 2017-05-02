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Рубль сохраняет колоссальный потенциал для девальвации

Экономика

Российская валюта сильно переоценена, уверен эксперт

Рубль
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Рубль

Москва, 2 мая 2017, 15:02 — REGNUM  Текущие цены на нефть уже должны были установить курс выше 60 рублей за доллар, если исходить из их привычной связи с российской валютой. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 мая заявил ведущий аналитик AMarkets Артем Деев.

Есть показатели достаточности по формированию доходной части бюджета за счет нефтянки: считается, что баррель нефти должен стоит никак не меньше 3,3 тыс. рублей, а сейчас его стоимость не дотягивает даже до 3 тыс., отмечает он.

«Вывод напрашивается сам собой — курс рубля переоценен и по-прежнему сохраняет колоссальный потенциал для девальвации», — подчеркивает Деев.

При этом, по словам эксперта, цены на нефть в ближайшие полгода будут снижаться, и рубль вполне вероятно может потерять более 15% стоимости. Поэтому, делает вывод аналитик, гражданам не стоит хранить сбережения в рублях.

«Лучше перевести рублевые сбережения в валюту и получить шанс заработать указанные 15% всего лишь за оставшуюся часть 2017 года», — считает Деев.

О том, что цена одного доллара в 2017 году будет выше 60 рублей, ранее 2 мая заявил экс-министр финансов и глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин. По его словам, российская валюта при цене на нефть в 56 долларов за баррель могла бы быть чуть слабее, чем сегодня. При этом, по словам Кудрина, основная проблема рубля не в его переукрепленности, а в волатильности курса и нефтяных цен. Экс-глава Минфина с учетом сегодняшнего курса рубля и цен на нефть предлагает хранить сбережения не только в рублях, евро и долларах, но и в государственных облигациях.

Читайте ранее в этом сюжете: Рубль будет укрепляться отдельно от нефти

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