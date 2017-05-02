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В Оренбуржье в реестре обманутых дольщиков числится 53 человека

Экономика

Число обманутых дольщиков в регионе составляет менее 2% от общего количества участников долевого строительства

Оренбург, 2 мая 2017, 14:54 — REGNUM  В Оренбургской области учтено пять проблемных объектов долевого строительства, по которым в реестре обманутых дольщиков состоит 53 человека. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном Минстрое, обманутые дольщики составляют менее 2% от общего числа граждан, заключивших договоров долевого участия. По каждому объекту разработан индивидуальный перечень принимаемых мер, исполнение которого находится на постоянном контроле регионального правительства. Гражданам — участникам долевого строительства оказывается правовая и консультационная поддержка.

Сегодня на территории области имеется пять проблемных объектов долевого строительства. Два дома входят в жилой комплекс «Возрождение» в селе Нежинка Оренбургского района, застройщиком которого является ООО «Альтаир 2007». Строительство этих домов началось в декабре 2009 года и приостановлено с февраля 2014 года. В строительство объектов вложено около 30 млн рублей. Из 37 квартир на 21 с гражданами заключены договоры долевого участия.

В июне 2016 года в отношении застройщика было возбуждено уголовное дело, а в сентябре 2016 года судом вынесен обвинительный приговор. Для завершения строительства дольщики создали жилищно-строительный кооператив, решается вопрос о передаче им прав на земельный участок.

Третий проблемный объект — 192-квартирный жилой дом по ул. Московской, 117А в городе Бузулуке, застройщиком которого является ЗАО «Валера». Строительство многоэтажки должно было завершиться в декабре 2015 года, однако трагическая гибель генерального директора компании-застройщика усугубила сложную ситуацию.

До приостановки работ на объекте строители успели возвести конструкции 6−8 этажей. Средства граждан составили 65 млн рублей. Застройщик заключил 41 договор долевого участия с гражданами и 159 — с юридическим лицом ООО «Масштаб групп». В областной реестр обманутых дольщиков включены 36 граждан, инвестировавших свои денежные средства в строительство данного объекта.

В апреле 2016 года в отношении ЗАО «Валера» Арбитражным судом Оренбургской области запущен процесс банкротства. Родственники погибшего учредителя ЗАО «Валера», столкнулись с тем, что юридически невозможно оформить передачу прав новому застройщику.

В настоящее время формируется реестр кредиторов, в число которых вошли и дольщики. Одним из вариантов погашения их требований является передача прав застройщика на объект незавершенного строительства и земельный участок жилищно-строительному кооперативу, созданному участниками строительства.

Непростая ситуация сложилась и с возведением жилого четырехквартирного дома в селе Нежинка Оренбургского района, застройщиком которого является ООО «СтройКомСервис». Компания привлекла более 50 млн рублей на строительство домов, однако работы так и не завершены. В отношении директора фирмы возбуждено уголовное дело.

Также по факту мошенничества возбуждено уголовное дело и в отношении ООО «Электроремонт», которое является застройщиком трехэтажного дома по ул. Красное казачество.

Добавим, на начало апреля 2017 года в Оренбуржье в рамках договоров о долевом строительстве ведется строительство 240 объектов. Работы по возведению домов осуществляют 73 застройщика. Заключено более 3,5 тысяч договоров долевого участия, сумма привлеченных средств по которым составила 15,7 млрд рублей.

Напомним, с 2001 по 2013 годы в Оренбургской области удалось решить вопрос строительства проблемных домов с долевым участием. В 2014 году тема обманутых дольщиков была снята с повестки дня. Однако в 2015 году проблема возникла вновь.

По данным Минстроя РФ, по состоянию на 1 апреля в 66 регионах РФ еще остается 743 объекта, брошенных недобросовестными застройщиками. В целом по стране числится 42 тыс. обманутых дольщиков.

Читайте ранее в этом сюжете: Дольщики Оренбуржья в ожидании: в 2017 году стройку могут возобновить

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