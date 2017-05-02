Вторник, 2 Мая 2017 года
15:54:12 МСК

Ледокольный буксир вышел из Мурманска в арктический порт Сабетта

Экономика

В Обской губе экипаж приступит к выполнению работ в рамках проекта “Ямал СПГ”

Ледокольный буксир проекта «Т40105»
Ледокольный буксир проекта «Т40105»

Мурманск, 2 мая 2017, 15:07 — REGNUM  В 2017 году состав портового флота Росатомфлота пополнится ледокольным буксиром «Юрибей» проекта «Т40 105». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделе коммуникация предприятия, судно данного класса способно круглый год обеспечивать проводки в акватории порта Сабетта и сейчас российским судостроительным предприятием ООО «Краншип» ведётся заключительная часть строительства ледокольного буксира.

«30 апреля буксир «Тамбей» ФГУП «Атомфлот» вышел из порта приписки Мурманск в направлении порта Сабетта, — добавили в отделе Росатомфлота. — В Обской губе экипаж приступит к выполнению работ в рамках проекта «Ямал СПГ». Ледокольный буксир класса Arc4 обеспечит постановку и отвод судов от причалов».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, новые для Мурманска суда, предшественники «Юрибея» — буксиры «Пур» и «Тамбей» начали свою работу в проекте «Ямал СПГ» в 2016 году. По информации Росатомфлота, в ходе эксплуатации судов замечаний выявлено не было.

Ранее на совещании в Мурманске министр транспорта России Максим Соколов сообщил, что уже сегодня арктический порт Сабетта функционирует в штатном режиме и готов обслуживать перевалку грузов и приём газовозов ледового класса. Крупнейший из них — танкер-газовоз «Кристоф де Маржери», как уже сообщало ИА REGNUM, впервые пришёл в Сабетту в конце марта 2017 года.

Добавим, арктический порт Сабетта и завод «Ямал СПГ» — это приоритетные проекты по созданию в России центра по производству сжиженного природного газа мощностью 18 млн тонн в год на ресурсной базе Южно-Тамбейского месторождения на полуострове Ямал.

Читайте ранее в этом сюжете: Росатомфлот зафиксировал увеличение число ледокольных проводок

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Морские и речные грузоперевозки
Главное сегодня
NB!
02.05.17
За мандат Нарышкина на праймериз в Ленобласти поспорят 16 человек
КингисеппЛенинградская областьРоссия Выборы в Государственную думу РФ VII созыва Политика
NB!
02.05.17
Рубль сохраняет колоссальный потенциал для девальвации
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
02.05.17
Алёна Зеленина Порты: возить по Rail Baltica убыточно и бессмысленно
Санкт-ПетербургРоссия Морские порты России и транзит Экономика
NB!
02.05.17
Радио REGNUM: Аналитика. Главное за 2 мая
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
02.05.17
В Калининграде на продаже Родины зарабатывают по 1 млн рублей в месяц?
КалининградРоссия Миграция, гражданство, паспортизация Политика
NB!
02.05.17
Кто ответит за оторванную трубу канализации в Сочи?
СочиКраснодарский крайРоссия Развитие систем водоснабжения и водоотведения Общество
NB!
02.05.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMКак в Ираке и Пакистане — ОБСЕ шокировано церковными конфликтами на Украине
КиевУкраина Православие Политика
NB!
02.05.17
Татьяна ИващенкоЭколог заявил об опасности строительства монгольских ГЭС для Байкала
Улан-УдэРоссия Проблемы Байкала Общество
NB!
02.05.17
64% граждан хотят, чтобы Путин вновь стал президентом РФ: опрос
МоскваРоссия Выборы президента России-2018 Политика
NB!
02.05.17
В Удмуртии на турнире «Что? Где? Когда?» отравились более 50 детей
ИжевскРоссия Массовые пищевые отравления Происшествия
NB!
02.05.17
Иран надеется на иностранные деньги
ТегеранИран Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов Экономика
NB!
02.05.17
Погром на кладбище в Татарии: повреждено около 90 надгробий
КазаньРоссия Кладбищенский вандализм Происшествия
NB!
02.05.17
В День Победы военные парады пройдут в 28 городах России
МоскваРоссия День Победы Общество
NB!
02.05.17
Станислав СтремидловскийПоляки снова взяли Берлин – и снова вместе с русскими!
ВаршаваПольша Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
02.05.17
Цинизм вместо ответственности – Пушков обвинил Белый дом
МоскваРоссия Война в Сирии Политика
NB!
02.05.17
Кризис докатился: без господдержки Якутия сделает меньше «Добрых дел»
ЯкутскРоссия Региональные и муниципальные бюджеты - 2017 Экономика
NB!
02.05.17
МРОТ в России повысят до прожиточного минимума
МоскваРоссия Повышение минимального размера оплаты труда Политика
NB!
02.05.17
Дефицит уменьшится, но до роста экономики РФ еще далеко
МоскваРоссия Макроэкономика России Экономика
NB!
02.05.17
Минтруд и ПФР проработают вопрос индексации пенсий для работающих
МоскваРоссия Индексация пенсий Экономика
NB!
02.05.17
Непростой выбор Сахалина: или с туристическим объектом, или с чистой водой?
Южно-СахалинскРоссия Проблемы экологии Происшествия
NB!
02.05.17
Уличные торговцы не хотят «съезжать» с центральной улицы Нижнего Новгорода
Нижний НовгородРоссия Городское благоустройство Экономика
NB!
02.05.17
Погашение госдолга России поставками продукции завершено – СП РФ
МоскваРоссия Макроэкономика России Экономика
ещё главное